 Monitor gaming Samsung a 84 euro: l'occasione Odyssey G3
Perfetto per la scrivania di ogni giorcatore, il monitor Samsung Odyssey G3 da 24 pollici è in super sconto su Amazon: ecco il codice.
Perfetto per la scrivania di ogni giorcatore, il monitor Samsung Odyssey G3 da 24 pollici è in super sconto su Amazon: ecco il codice.

Amazon festeggia i suoi 15 anni in Italia con un gran numero di offerte: tra le migliori di oggi c’è lo sconto su Samsung Odyssey G3, il monitor gaming da 24 pollici premiato con un voto medio pari a 4,6/5 nelle recensioni. In questo momento può essere tuo al prezzo di soli 84 euro, grazie al codice promozionale IT15Y. È subito disponibile con la consegna gratis prevista entro un paio di giorni.

Compra il monitor Samsung al minimo

Samsung Odyssey G3: l’affare su Amazon

Integra un pannello con risoluzione Full HD e formato 16:9, in grado di riprodurre immagini nitide e fluide in ogni situazione. È merito del refresh rate da 180 Hz e del tempo di risposta da 1 ms che garantiscono un’esperienza estremamente reattiva. La tecnologia AMD FreeSync contribuisce a eliminare tearing e stuttering, mentre Flicker Free ed Eye Saver riducono l’affaticamento visivo. La base regolabile in altezza con opzioni pivot permette di adattare facilmente la posizione dello schermo, per la massima comodità. Dotato di connessioni HDMI, DisplayPort e ingresso audio, è fornito con cavi inclusi per un setup immediato. Trovi altre informazioni nella pagina dedicata.

Le caratteristiche del monitor gaming Samsung Odyssey G3

Inserisci il codice IT15Y nel campo “Usa un buono regalo, un voucher o un codice promozionale” per sbloccare lo sconto e acquistare il monitor gaming Samsung Odyssey G3 da 24 pollici al prezzo stracciato di soli 84 euro. Un vero affare per la scrivania di ogni giocatore, considerando le sue caratteristiche.

Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (S24DG302), Flat, 24″, 1920×1080 (Full HD), VA, 180 Hz, 1 ms, AMD FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free, Eye Saver Mode

Compra il monitor Samsung al minimo

15 anni fa nasceva Amazon.it: ora l’e-commerce festeggia con sconti dedicati. Una pagina speciale raccoglie le offerte migliori. Dall’informatica al gaming, passando per elettronica e casa, ogni categoria ha occasioni da non perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 3 set 2025

Davide Tommasi
3 set 2025
