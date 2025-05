Approfitta del -41%: monitor gaming Samsung Odyssey G4 a 169€

Questo monitor da gaming è protagonista di una promozione imperdibile su Amazon: puoi mettere il Samsung Odyssey G4 da 27 pollici sulla tua scrivania con uno sconto del 41% rispetto al listino ufficiale. Un’occasione concreta per aggiungere alla propria postazione un display ad alte prestazioni, perfetto per chi cerca fluidità, reattività e qualità visiva in ogni sessione di gioco.

Samsung Odyssey G4: Amazon ha tagliato il prezzo

Integra un pannello IPS Full HD con refresh rate da 240 Hz e tempo di risposta di 1 ms (GtG), che all’occorrenza può anche essere ruotato di 90 gradi in verticale, come mostra l’immagine qui sotto. Garantisce un resa nitida e movimenti ultra-rapidi, ideali per i titoli più competitivi come gli sparatutto, i racing, gli action game e gli sportivi, ma anche per lo streaming dei contenuti multimediali e per la navigazione. A questo si aggiungono le tecnologie NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium per eliminare tearing e rallentamenti. La struttura è progettata per la massima ergonomia: supporta regolazioni in altezza e permette l’inclinazione, adattandosi a qualsiasi tipo di setup. Visita l’e-commerce per altri dettagli.

Con un taglio di prezzo così consistente, il monitor da gaming Samsung Odyssey G4 B (modello S27BG400, 27 pollici) è un must have, oggi a soli 169 euro invece di 289 euro come da listino ufficiale. Non devi attivare coupon: lo sconto del 41% è automatico.

Vendita e spedizione sono a carico di Amazon. Lo puoi ordinare adesso per riceverlo con la consegna gratuita entro pochi giorni. Il voto medio assegnato dalle recensioni dei clienti è 4,6 stelle su 5.