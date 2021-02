Monitor gaming Samsung PLS scontato di 60 euro

Oggi vogliamo suggerirvi un ottimo monitor, pensato principalmente per i videogiocatori, ma che ben si adatta a qualsiasi utilizzo ad un prezzo più che ragionevole. Parliamo del Samsung C24RG52FQU, uno schermo versatile e dal design curato perfetto per le sessioni di gaming, ottimo per le attività quotidiane e d’ufficio.

Monitor Samsung C24RG52FQU: caratteristiche tecniche

Il pannello è un 24 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080) che sfrutta la tecnologia PLS. Si tratta di una variante esclusiva di Samsung della tecnologia IPS, in grado di offrire alcuni miglioramenti rispetto alla tecnologia tradizionale. Tra questi troviamo una luminosità superiore di oltre il 10%, ed un angolo di visione superiore ai 178 gradi dell’IPS. Tutto questo si traduce con una riproduzione cromatica ancor più fedele, con bianchi più brillanti e neri più profondi. Inoltre permette di dare la giusta curvatura allo schermo (1800R) senza perdere i vantaggi derivanti dal tipo di tecnologia. Si tratta quindi di un pannello dalle grandi prestazioni anche per le attività quotidiane, dalla gestione dei documenti con il pacchetto Office, al fotoritocco amatoriale.

Tra le caratteristiche dedicate ai videogiocatori, target primario del monitor, ritroviamo un tempo di risposta dei pixel di solo 4ms. Questo impedisce il fastidioso effetto “ghosting” durante la visualizzazione di immagini in movimento. Questo è accompagnato da un refreshrate di 144Hz affiancato dal FreeSync di AMD. Questa combinazione, invece, garantisce immagini nettamente più fluide, eliminando i problemi di “tearing” e “stuttering” dovuti all’assenza di sincronizzazione.

Dal punto di vista della connettività, troviamo un pannello I/O essenziale, ma che fornisce tutte le porte necessarie. Troviamo infatti due ingressi HDMI, uno DisplayPort ed un jack da 3,5mm per le cuffie. Merita una menzione particolare il joystick posto nella parte destra del monitor. Questo permette di navigare in maniera semplice e veloce attraverso il menu OSD, donando al monitor un disegno più pulito e ordinato. Il monitor viene inoltre fornito con una pratica base a V, che permette però di regolare esclusivamente l’inclinazione.

Grazie alle offerte per la Games Week, Amazon propone il monitor a soli 169,99 euro con uno sconto di ben 59 euro sul prezzo di listino.