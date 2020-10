Monitor HP da 22 e 24 pollici in offerta su eBay

Oggi segnaliamo due monitor in sconto su eBay, della stessa linea proposta da HP ed entrambi con pannello IPS e risoluzione Full HD, ma differenti nella diagonale così che ognuno possa scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze e alla propria scrivania. Schermi che non lasciano nulla al caso nemmeno in termini di design con lo spessore delle cornici ridotto al minimo su tre dei quattro lati.

HP 22F e 24F: monitor in sconto del 28% e 31%

Il primo è HP 22F con display da 21,5 pollici. Una superficie ampia e ideale per gestire più applicazioni in multitasking, affiancando le finestre senza dover continuamente passare dall’una all’altra. Tra le caratteristiche si segnalano il tempo di risposta pari a 5 ms, la luminosità che arriva a 300 nit e le porte HDMI-VGA presenti sul retro per la connessione a computer o altre fonti. Oggi è acquistabile al prezzo di 99,99 euro, il 28% in meno rispetto al listino.

Specifiche del tutto simili per HP24F che però strizza l’occhio a chi ha lo spazio per poter arrivare a 23,8 pollici. In questo caso il prezzo è di 109,99 euro con uno sconto del 31%.

Per entrambi i modelli il venditore è lo stesso: la sua affidabilità è certificata dagli oltre 200.000 feedback positivi ottenuti su eBay dagli altri clienti. I prodotti si trovano in Italia e vengono recapitati a domicilio con spedizione gratuita in pochi giorni.