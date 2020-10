Reolink, sconto speciale per la videosorveglianza

La videosorveglianza di Reolink scende a prezzi mai toccati prima. Succede a pochi giorni dal Prime Day e con ogni probabilità l’offerta non potrà essere replicata con sconti maggiori di questi visto che mai negli ultimi mesi la gamma Reolink era scesa a queste cifre. Trattasi però di offerte di corto respiro: poche ore soltanto per portare a casa le poche unità disponibili.

Videosorveglianza con lo sconto del 20%

La famiglia Reolink mette a disposizione soluzioni estremamente variegate, consentendo di combinare le videocamere di sicurezza con combinazioni elastiche tra interno ed esterno: ognuno può dunque configurare il tutto secondo le proprie strette necessità, sia che il monitoraggio dei locali debba avvenire in casa, in ufficio o in qualsiasi altro ambiente per il quale si intende garantire massima vigilanza.

Gli sconti disponibili in queste ore (con consegna immediata) sono i seguenti:

kit con 4 videocamere esterne (383,99 euro con lo sconto del 20%)

kit con 6 videocamere esterne (479,99 euro con lo sconto del 20%)

kit con 4 videocamere esterne 4K (485,99 euro con lo sconto del 21%)

kit con 6 videocamere esterne 4K (654,39 euro con lo sconto del 20%)

Le telecamere sono progettate su connettore PoE Plug&Play per la massima durata e la massima sicurezza: l’installazione è dunque semplice, purché adeguatamente pensata per la miglior copertura degli ambienti e l’ottimale dislocazione dell’HDD centrale.

Questo kit videosorveglianza di qualità superiore è in grado di mostrare i migliori dettagli chiave in vividezza. Con 18 LED a infrarossi, la videocamera offre immagini e video più nitidi fino a 100 piedi di notte. Non perderai nessuna informazione importante giorno e notte

Ogni kit dispone di un hub centrale di ricezione delle immagini con registrazione su disco da 2TB. La scelta dei modelli 4K consente chiaramente di beneficiare di immagini con ben maggior dettaglio, qualcosa che può diventare fondamentale quando occorre riconoscere volti o targhe. Gli sconti disponibili abbassano la differenza tra le varie versioni, il che può consentire quindi di accedere ad un impianto di videosorveglianza più evoluto.

Il dubbio è: acquistare ora o attendere il Black Friday? La sensazione netta è che non sia possibile avere prezzi migliori di questi nel giro di poche settimane, dunque nella migliore delle ipotesi lo sconto sarà replicato. Data l’esiguità delle unità disponibili, però, si consiglia a chi ne avesse necessità di approfittarne ora, poiché non sarà quindi possibile attendersi prezzi migliori se non entro il 2021. A offerta scaduta sarà occasione mancata.