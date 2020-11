Monitor HP 240Hz acquistabile con Carta del Docente

Il Black Friday in anticipo di Amazon propone oggi un vero affare per i videogiocatori e non solo. Parliamo di un monitor di HP rivolto principalmente ai giocatori competitivi, l’OMEN X25f, ma che si adatta perfettamente al lavoro d’ufficio. Il monitor infatti è acquistabile anche tramite Carta del Docente che permette di coprire l’intero importo del prodotto.

Monitor HP OMEN X25f: caratteristiche tecniche

L’HP OMEN X25f è un monitor da 25 pollici Full HD con pannello TN. La ragione per cui risoluzione e tecnologia possono sembrare sottotono, è dovuta in realtà ad un refresh rate estremamente elevato di ben 240Hz, un valore assolutamente raro in questa fascia di prezzo. La ragione è che quindi il monitor è rivolto a giocatori competitivi e professionisti dell’e-sport che necessitano delle massime prestazioni, anche a discapito della qualità visiva. Tuttavia va sottolineato che la diagonale da 25 pollici si adatta molto meglio al Full HD soffrendo molto meno dei 27 pollici per risoluzione più bassa.

Il refresh rate è accompagnato da un tempo di risposta GtG di un solo millisecondo. A questi si affiancano sia il G-Sync di Nvidia che il FreeSync di AMD che eliminano quasi del tutto i problemi di tearing e stuttering. Si tratta di una feature piuttosto rara, dato che in particolare il G-Sync di Nvidia fino a qualche tempo fa richiedeva necessariamente la presenza dell’apposito modulo hardware. Tuttavia il monitor è certificato dalla società di Santa Clara per godere del sistema di sincronizzazione via software, a differenza della maggior parte dei monitor FreeSync che purtroppo non hanno ottenuto tale vantaggio.

Dal punto di vista della connettività troviamo tutto ciò di cui un professionista può avere bisogno. Due porte HDMI, una DisplayPort, due porte USB 3.0 oltre al classico jack per le cuffie da 3,5mm. Molto comodo il joystick per navigare nel menù OSD, posto nella parte posteriore destra insieme al pulsante di accensione, che garantiscono un design frontale pulito e lineare. Al prezzo di 319,99 euro su Amazon si tratta di un affare per tutti coloro che fanno parte dell’ambiente professionale dei videogiochi, o vogliono lanciarsi per la prima volta in questo mondo.