Monitor HP 27" a 89,99 euro: 44% di sconto su Amazon

HP V27i G5 è un monitor da 27 pollici con risoluzione Full HD, 16:9 e frequenza di aggiornamento da 75Hz che oggi puoi acquistare su Amazon a soli 89,99 euro invece di 159,99, grazie al 44% di sconto attivo sul prezzo di listino.

Monitor HP V27i G5: le caratteristiche

Il monitor è dunque dotato di un pannello IPS da 27 pollici, Full HD e 75Hz, dai colori brillanti e ampi angoli di visione fino a 178°. Con tempo di risposta di 5ms e tecnologia AMD FreeSync, include anche la funzione Low Blue Light che riduce l’affaticamento visivo.

Dal design moderno ed elegante, grazie alle cornici sottili su tre lati, puoi inclinare lo schermo fino a 20° per trovare l’angolazione perfetta e, grazie all’attacco VESA 100x100mm, hai la possibilità di montarlo a parete.

La connettività include porte HDMI, DisplayPort e VGA, dandoti in questo senso la massima versatilità. Un ottimo affare insomma per casa o per l’ufficio: acquistalo adesso a soli 89,99 euro invece di 159,99.