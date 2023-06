Monitor HP da 24" Antiriflesso: su Amazon con il 19% di sconto

Stai cercando un monitor di alta qualità per migliorare la tua esperienza visiva? Allora non cercare oltre, perché abbiamo l’offerta perfetta per te! Questo monitor HP con tecnologia Antiriflesso è attualmente disponibile su Amazon con un incredibile sconto del 19%.

Questo significa che puoi portare a casa questo straordinario monitor al prezzo di soli 139,99 euro invece dei normali 172,20 euro. Questa è un’opportunità da non perdere per gli amanti della tecnologia e per coloro che desiderano un’esperienza visiva superiore.

Monitor HP 24″: antiriflesso e non solo, tante tecnologie a disposizione

Dotato di un pannello IPS da 23,8 pollici e risoluzione Full HD (1920 x 1080p) a 75 Hz, questo monitor offre immagini nitide e dettagliate che daranno vita ai tuoi contenuti preferiti. Con una diagonale di 60,5 cm e un rapporto di visualizzazione 16:9, avrai un campo visivo ampio e coinvolgente. Inoltre, con una luminosità di 250 Nits, potrai goderti immagini brillanti e vivaci.

La regolazione dello schermo è un altro aspetto che apprezzerai di questo monitor HP. Puoi facilmente inclinare il display in avanti di 5° o all’indietro di 23°, consentendoti di trovare l’angolazione perfetta per la tua comodità visiva. L’angolo di visualizzazione orizzontale di 178° garantisce un’ottima visibilità da qualsiasi punto della stanza. Tuttavia, tieni presente che la base non ruota su alcun asse.

Quando si tratta delle dimensioni, il monitor HP offre una soluzione compatta ed elegante. Con una diagonale di 60,5 cm e un peso di soli 3,6 kg, questo monitor si adatta facilmente a qualsiasi spazio di lavoro o ambiente domestico. Inoltre, se preferisci montare il monitor su parete, è dotato di un attacco VESA da 100 x 100 mm.

Il design di questo schermo è stato curato nei minimi dettagli. Le cornici sottili su 3 lati offrono un’esperienza visiva immersiva, consentendo ai tuoi occhi di concentrarsi sul contenuto senza distrazioni. Il logo satinato grigio al centro aggiunge un tocco di eleganza al monitor. La piantana verticale bilanciata garantisce la stabilità del monitor su qualsiasi superficie, evitando fastidiosi movimenti accidentali.

Infine, la connettività del monitor HP V24ie è estremamente versatile. Dispone di porte HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 e VGA standard, consentendoti di collegare facilmente diversi dispositivi contemporaneamente. Sia che tu desideri collegare il tuo laptop, la tua console di gioco o altri dispositivi, il monitor HP Antiriflesso offre le opzioni di connessione di cui hai bisogno.

In conclusione, se stai cercando un monitor di alta qualità con un ottimo rapporto qualità-prezzo, non lasciarti sfuggire questa offerta su Amazon. Il monitor HP Antiriflesso offre un’esperienza visiva superba con il suo schermo IPS da 23,8 pollici, risoluzione Full HD e regolazioni personalizzate. Con il 19% di sconto, puoi portarlo a casa a soli 139,99 euro invece di 172,20 euro. Affrettati e sfrutta questa fantastica offerta per migliorare il tuo setup di lavoro o di intrattenimento!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.