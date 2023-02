Monitor HP V24e: eleganza e qualità a -70€ su Amazon

Siete alla ricerca di un nuovo monitor professionale per il vostro PC Desktop casalingo o dell’ufficio? Non potete, quindi, farvi scappare questa incredibile promozione di Amazon che riguarda il monitor HP V24e che vanta tanta qualità a un prezzo decisamente vantaggioso. Grazie allo sconto del 39%, questo monitor può essere vostro al prezzo di 109,99 euro invece di 179,99 euro. Il risparmio di ben 70 euro porta il prezzo finale a uno dei più bassi di sempre!

Monitor HP V24e: caratteristiche principali

Questo monitor vanta un pannello IPS da 23,8 pollici a 60Hz con risoluzione Full HD (1920 x 1080p) con 250 nit di luminosità e un tempo di risposta di 5 ms. Il contrasto 1000:1 garantisce colori nitidi e vivaci, mentre la diagonale da 60,45 cm e il rapporto di 16:9 rendono il display adatto per la visualizzazione di immagini e video. La regolazione del display è semplice e comoda, con la possibilità di inclinare il display in avanti di 5° o all’indietro di 20°, oltre a un angolo di visualizzazione orizzontale di 178°. La base stabile non ruota su alcun asse, garantendovi una visualizzazione sempre nitida da qualsiasi parti lo si vedi.

Le dimensioni di 53,96 x 4,76 x 32,5 cm senza supporto e 53,96 x 18,61 x 40,5 cm con il supporto e il peso di 3,46 kg, rendono questo monitor HP facile da spostare e riporre. L’attacco VESA da 100 x 100 mm o da 10 x 10 cm rende semplice il montaggio su un supporto a parete. Il design elegante, grazie soprattutto alle cornici sottili su 3 lati e il logo satinato grigio al centro, rende il display un elemento di arredo in qualsiasi ambiente. Da non sottovalutare, inoltre, la connettività con la presenza di una porta HDMI e una VGA standard che permettono di collegare contemporaneamente diversi dispositivi. Incluso nella confezione troverete anche un cavo HDMI e uno VGA standard.

Il monitor HP V24e è una scelta decisamente interessante per chi è alla ricerca di un prodotto di qualità a un prezzo super competitivo. Lo sconto del 39% su Amazon è davvero folle perché consente di portarvelo a casa con un risparmio di ben 70 euro rispetto al prezzo di listino. Consegne rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime!

