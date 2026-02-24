Monitor IPS da 24" FHD a meno di 75€? Perfetto per l'ufficio e non solo

Spendere poco e acquistare un monitor sono, spesso, due considerazioni che non riescono a stare nella stessa frase. Il monitor 24″ IPS di Philips, tuttavia, dimostra che anche con un budget ridotto puoi puntare alla qualità. Se necessiti di un nuovo schermo in ufficio oppure a casa, non fare a meno di questo modello: con risoluzione FHD e altoparlanti integrati? Vince a mani basse. Compralo subito a soli 73,99€ su Amazon con lo sconto del 22% disponibile ora.

Monitor con altoarpanti integrati: Philips fa centro

Il modello proposto da Philips è più unico che raro. Trovare uno schermo di buona qualità e con altoparlanti integrati è diventato un problema, soprattutto quando hai un budget ristretto. Questo monitor da 24″, però, unisce tutte le caratteristiche più importanti e te le offre. A chi è consigliato? A chi ha a che fare con software di produttività, lavora in ufficio o ama passare un po’ di tempo online, ma non solo perché anche se sei un appassionato di gaming, trovi in questo dispositivo un alleato.

Con un design compatto e un piede che ti consente di aggiustarne la posizione, lo schermo Philips ha un pannello IPS da 24 pollici. La gamma cromatica è estesa e con la sua risoluzione Full HD, ti godi immagini luminose, belle e dettagliate in ogni contesto. A rendere più preziose le sue prestazioni ci sono un refresh rate da 120Hz così come un tempo di risposta da 1ms. Per questo motivo, se ami giocare a qualche titolo gaming nel tempo libero, anche con gli FPS cadi in piedi! E poi l’audio fa la sua parte potendo guardare video, usufruendo di streaming e tutto il resto senza dover aggiungere casse, soundbar e tutto il resto.

Lo sconto ti aspetta su Amazon

Con un ribasso del 22% il prezzo scende al minimo. Collegati al volo su Amazon per acquistare il tuo monitor 24″ Philips a soli 73,99€ subito.