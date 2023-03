Monitor LED Samsung 27": gran prezzo su eBay, solo 119 euro

Hai bisogno di un nuovo monitor per casa o l’ufficio? Approfitta subito dell’offerta eBay su questo 27 pollici di Samsung con pannello LED Full HD: acquistandolo oggi puoi pagarlo soltanto 119,90 euro, con uno sconto di 90 euro sul prezzo di listino.

Il monitor è venduto da un rivenditore autorizzato Samsung italiano e molto affidabile, con oltre 243.000 feedback positivi. Hai la spedizione gratis con consegna in 3 giorni e sei protetto dalla garanzia cliente eBay.

Monitor LED Samsung in offerta: l’occasione è su eBay

Di questo monitor, grazie al suo incredibile prezzo, ne sono già stati venduti parecchi. Parliamo di uno schermo dotato di pannello da 27 pollici Full HD LED con tecnologia FreeSync e tempi di risposta velocissimi a 5ms.

Il monitor ti arriverà a casa nuovo, mai aperto o utilizzato, nella sua confezione originale. Ha una frequenza di aggiornamento a 75Hz e include ingressi video VGA e HDMI.

Dall’aspetto minimal che si adatta ad ogni tipo di arredamento, ti conquisterà per la sua efficienza ed eleganza. E soprattutto per il suo incredibile prezzo: solo 119 euro, ora, su eBay. Non fartelo scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.