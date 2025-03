Monitor Lenovo (27 pollici) a 100€: è la Festa di Primavera

Lenovo D27-45 a soli 100 euro è il monitor giusto da mettere sulla scrivania. La promozione fa parte della Festa delle Offerte di Primavera che ha preso il via oggi su Amazon e che andrà avanti fino al 31 marzo. Si tratta di uno schermo che ha tutte le carte in regola per affiancare l’utente nella produttività quotidiana, ma non solo, anche per lo streaming dei contenutie per il gaming.

Lenovo D27-45: il monitor è un affare su Amazon

Il pannello ha risoluzione Full HD ed è circondato da bordi ultrasottili, il tempo di risposta è 4 ms e la frequenza di aggiornamento pari a 75 Hz. Non manca nemmeno il supporto alla tecnologia AMD FreeSync. Sul pannello posteriore ci sono gli ingressi HDMI e VGA per collegare ogni dispositivo, dal computer alla console, fino ai lettori multimediali. Nella scheda completa trovi tutte le altre informazioni a proposito di caratteristiche e specifiche tecniche.

Al prezzo finale di soli 100 euro, il monitor Lenovo D27-45 da 27 pollici è un ottimo affare. Non devi attivare coupon: lo sconto è automatico. Chi lo ha acquistato e messo sulla scrivania gli ha assegnato un voto medio pari a 4,6 stelle su 5 in centinaia di recensioni. Sia la vendita che la spedizione sono a carico dell’e-commerce, con la consegna gratis assicurata già entro domani direttamente a casa tua se lo ordini adesso.

