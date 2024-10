Monitor LG (24 pollici) a 79€ per la Festa delle Offerte Prime

Elegante nel design e con una superficie antiriflesso per evitare qualsiasi disturbo visivo, questo monitor LG da 24 pollici è a prezzo stracciato su Amazon, merito dell’evento Festa delle Offerte Prime che ha preso il via nelle ore scorse. Oggi puoi acquistare il modello 24ML60SP a soli 79 euro, allungando le mani su uno schermo di qualità elevata, con ben tre ingressi posizionati sul retro (due HDMI e uno VGA) e una lunga serie di punti di forza. Vediamo quelli più importanti che lo rendono un affare da cogliere al volo.

Il prezzo di questo monitor LG è crollato su Amazon

Il pannello ha risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), lo standard di riferimento per la produttività e per lo streaming dei contenuti multimediali. Non c’è nemmeno bisogno di collegare speaker esterni, in quando sono presenti altoparlanti stereo integrati per la riproduzione dell’audio. È compatibile con i supporti VESA per il montaggio a parete. Puoi fare un salto sulla pagina dedicata per trovare tutti gli altri dettagli in merito alle specifiche tecniche e alle funzionalità supportate, da quelle per il comfort visivo alle tecnologie per il gaming.

L’occasione da cogliere al volo per acquistare il monitor LG da 24 pollici (modello 24ML60SP) al prezzo di soli 79 euro è online sull’e-commerce. Rimarrà attiva fino all’esaurimento delle unità in promozione. Il forte sconto è applicato in automatico, non servono coupon.

