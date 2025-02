Monitor LG 27" Full HD: prezzo budget su Amazon

LG 27MS550 è un monitor Full HD da 27 pollici perfetto per casa o ufficio e che puoi utilizzare per giocare, lavorare e guardare contenuti in streaming. Oggi su Amazon è disponibile ad un prezzo eccezionale di soli 119,99 euro, con spedizione Prime e disponibilità immediata.

LG 27MS550: prestazioni eccellenti low cost

Il monitor è dotato di un pannello Full HD da 27 pollici con immagini brillanti e nitide da qualsiasi angolazione grazie alla tecnologia IPS. Il supporto regolabile fino a 80mm ti permette di adattarlo facilmente alla tua postura per evitare fastidi durante lunghe ore di utilizzo.

Con speaker integrati da 4W avrai una buona qualità audio senza l’ausilio di altoparlanti esterni, mentre la tecnologia AMD FreeSync e una frequenza di aggiornamento di 100Hz rendono questo monitor perfetto anche per il gaming nonostante il basso costo.

Con due porte HDMI per connettere facilmente più dispositivi, e con funzioni Flicker Safe e Reader Mode per ridurre l’affaticamento degli occhi, è un monitor che unisce performance, comfort e praticità al prezzo di soli 119,99 euro.