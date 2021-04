Monitor LG 34": sconto di 200 euro anche con Carta del Docente

Se siete appassionati videogiocatori o creatori di contenuti, vogliamo suggerirvi un monitor senza compromessi, ad un prezzo sensazionale. Stiamo parlando dell’LG UltraGear 34GL750, un display da ben 34 pollici che porta l’esperienza visiva ad un livello superiore. Si tratta, inoltre, di un prodotto acquistabile con Carta del Docente che copre l’intero importo.

Monitor 21:9 LG UltraGear 34GL750: caratteristiche tecniche

Partiamo subito dal rapporto, aspetto caratterizzante del monitor, che in questo caso è di 21:9 a differenza dei pannelli tradizionali che utilizzano il formato 16:9. Questa differenza si traduce in un’area di visualizzazione nettamente più ampia, ed è subito evidente dalla diagonale di 34 pollici. Nel caso si utilizzi il PC per la propria professione, questo permette di mantenere molte più finestre a vista grazie ad uno spazio di lavoro esteso. Nel caso dei videogiochi (target primario del monitor), questo garantisce un angolo di visione decisamente più ampio. Ad esempio, negli sparatutto si avrà a schermo una porzione della mappa nettamente maggiore rispetto a quella visualizzata da un 16:9. Il pannello ha una risoluzione di 2560×1080, ovvero FHD+ che non sacrifica quindi il livello di dettaglio grazie all’aumento della risoluzione orizzontale. La tecnologia IPS provvede a garantire una fedele riproduzione cromatica, insieme all’HDR10 che regala colori vivi e brillanti.

Seppur adatto a qualsiasi utilizzo, inclusa la postproduzione amatoriale di foto e video, come accennato in precedenza si tratta di un monitor pensato per i videogiocatori. Per questa ragione non mancano alcune features irrinunciabili per i gamer più esigenti e competitivi. Il refresh rate da 144Hz, insieme alla risposta di 1ms, garantisce un’esperienza di gioco estremamente fluida. La frequenza di aggiornamento è poi accompagnata da Freesync Premium, e dalla compatibilità con G-Sync. Che abbiate una scheda grafica Nvidia o AMD, stuttering e tearing non saranno più un problema. Buona anche la connettività, con due porte HDMI, una DisplayPort ed un jack da 3,5mm per cuffie o altoparlanti.

Grazie ad un’offerta lampo, il monitor è acquistabile su Amazon a soli 399,99 euro con uno sconto di ben 200 euro sul prezzo di listino. È possibile usufruire dell’offerta anche se si procede al pagamento tramite Carta del Docente.