Monitor LG: da 24 a 32 pollici, dal 33 al 40% di sconto

Di quale monitor avresti bisogno sulla tua scrivania per lavorare, studiare o giocare al meglio? L’occasione la offre LG in queste ore nel cuore del Black Friday, mettendo in sconto la propria linea di display desktop. Le caratteristiche sono di assoluta qualità in tutti i casi, ma a cambiare è la dimensione: 24, 27 o 32 pollici?

LG, sconti a 24, 27 e 32 pollici

Questi gli sconti applicati in queste ore:

LG 24ML600S 179 euro 119,99 euro (-33%)

(-33%) LG 27UL500 379 euro 249,99 euro (-34%)

(-34%) LG 32UL500 499 euro 299,99 euro (-40%)

In tutti i casi il design è quello LG di ultima generazione, con il sostegno semicircolare argentato e la parte posteriore bianca. Se il pannello è Full HD 1920×1080 nel caso del modello da 24 pollici, i due modelli superiori raggiungono invece una ben più qualitativa definizione da 3840×2160 per meglio consacrare la maggior superficie disponibile.

In tutti i casi lo schermo è piatto e sottile, in formato 16:9. In tutti i casi, soprattutto, il prezzo è realmente all’altezza delle aspettative di un Black Friday, portando al ribasso in modo sostanziale il valore raggiunto nelle ultime settimane. La scelta della dimensione dovrà essere basata in modo particolare sull’utilità e sul tempo passato al pc: per mera utilità di navigazione, ad esempio, il modello da 24 pollici può essere più che sufficiente. Quando invece si tratta di affiancare più finestre, di operare in multitasking sulla produttività o quando l’ampiezza dell’immagine fa la differenza per montaggi, gaming o video da riprodurre, allora salire a 27 o 32 pollici è essenziale per salvaguardare la vista e godere al meglio di ogni dettaglio.

24, 27 o 32 pollici? La preferenza è un fattore soggettivo, lo sconto di oggi è invece un dato oggettivo.