Monitor LG Ultra Wide da 35 pollici scontato di 150 euro

Oggi vogliamo segnalarvi un sostanzioso calo di prezzo su uno dei monitor migliori in assoluto per la produttività: l’LG 35WN73A. Si tratta di un monitor ultra wide che fornisce uno spazio di lavoro decisamente più ampio, grazie al rapporto di 21:9. Uno strumento perfetto per ogni esigenza professionale, in grado di sostituire le configurazioni a doppio monitor.

Monitor: LG Ultra Wide da 35 pollici curvo con HDR: le specifiche tecniche

Partendo dal pannello, il monitor di LG sposa la tecnologia VA con una risoluzione QHD di 3440x1440p per una diagonale di 35 pollici. In questo caso inoltre il monitor gode di una curvatura di 1800R che aiuta la visibilità sull’intero spazio di lavoro riducendo la stanchezza degli occhi. Il pannello è in grado di coprire il 99% dello spazio di colore sRGB e dispone dell’High Dynamic Range (HDR) 10.

Dal punto di vista della connettività non manca assolutamente nulla. Il monitor possiede 2 ingressi HDMI, 1 DisplayPort, 2 porte USB 3.0 ed una porta USB Type-C. Proprio quest’ultima semplifica la connessione con tablet e laptop, basterà infatti un cavo Type-C per collegare ad esempio un Macbook al monitor ed estendere sensibilmente l’area di lavoro.

Altro grande vantaggio di questo monitor è la versatilità. Nonostante sia principalmente pensato per un utilizzo professionale, si adatta perfettamente anche al gaming. Il pannello infatti gode di un refresh rate di 100Hz, accompagnato dal FreeSync di AMD che elimina tearing e stuttering durante le sessioni di gioco. Non manca inoltre il Black Stabilizer che regola il contrasto per avere neri profondi, ottimizzando i colori nelle zone più scure per avere sempre la migliore visibilità.

Il monitor infine viene fornito con un ottimo piedistallo che permette di regolare altezza ed inclinazione per ottenere l’angolo di visione più adatto a noi. Presenti anche le tecnologie Flicker Free e Low Blu Light per ridurre la stanchezza visiva durante l’utilizzo prolungato. Oggi Amazon propone questo ottimo monitor a 549 euro, con uno sconto sul prezzo di listino di ben 150 euro.