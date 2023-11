Monitor LG UltraGear 27" QHD al MINIMO STORICO su Amazon per il Black Friday

Vuoi un monitor da gaming di fascia alta a un prezzo fantastico? Il Black Friday di Amazon include tutte le offerte che fanno al caso tuo. A spiccare, però, è un monitor LG UltraGear da 27 pollici QHD venduto al nuovo minimo storico grazie a un taglio del 12% sul precedente minimo. Da quasi 400 euro scende quindi a poco più di 200 euro. Come puoi lasciartelo sfuggire?

Le caratteristiche del monitor LG UltraGear

Questo monitor risulterà sensazionale ai giocatori su PC e console, ve lo assicuriamo: il modello LG 27GR75Q è dotato infatti di un pannello IPS QHD (quindi con risoluzione pari a 2560×1440 pixel) da 27 pollici di diagonale, con tempo di risposta di 1ms e supporto alle tecnologie video NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium per variare il refresh rate fino a 165Hz.

Non manca poi il supporto alle porte HDMI 2.0 (HDCP 2.2) e Display Port 1.4. Lo schermo, dunque, garantisce una visione ottimale 2K anche per chi gioca con le console di ultima generazione. In più, garantisce standard di colore particolarmente elevati: si parla di una copertura sRGB 99% per un totale di 16.7 milioni di colori, e non manca il supporto alla tecnologia HDR 10!

Insomma, si tratta di un monitor da gaming di fascia alta da comprare il prima possibile se devi aggiornare la tua postazione. Il prezzo? 219,99 euro al posto di 379 euro, ma solo fino a quando resteranno unità disponibili in magazzino! La consegna è gratuita e assicurata entro metà settimana, e con l’acquisto si ottiene uno sconto del 33% su Xbox Game Pass per PC.

