Laptop MSI Prestige 15: eleganza e potenza in sconto su Amazon!

Ci sono laptop che andrebbero presi immediatamente indipendentemente dal prezzo, ma se poi quest’ultimo cala grazie a qualche interessante promozione allora l’acquisto diventa obbligatorio. Tra questi spicca il Prestige 15 di MSI dotato di un’eleganza senza eguali e di un hardware di altissima qualità. Il prezzo di listino potrebbe essere proibitivo a molti, ma oggi scende di grazie alle promozioni del Black Friday che proseguono su Amazon. Può essere anche pagato in comode rate a tasso zero e le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Laptop MSI Prestige 15: altissima qualità tecnica

Il laptop di MSI è dotato di monitor da 15″ FHD e scheda grafica Nvidia GTX 1650 4 GB GDDR6 con cui gli utenti possono godere delle massime prestazioni per giocare. Inoltre, l’SSD PCIe 4.0 da ben 1TB migliora l’efficienza del lavoro quotidiano, offrendo anche una migliore affidabilità e integrità del sistema per prestazioni superiori.

Il cuore pulsante di questa versione è il fantastico e potentissimo processore Intel I7-1280P 14 Core che insieme a ben 16GB di RAM DDR4 coordinano e gestiscono efficacemente tutte le prestazioni del PC. Ottima l’autonomia e velocissima la ricarica grazie a due porte Thunderbolt 4 che permettono anche di trasferire dati a 40Gbps e connettersi a più display e periferiche. Connettività di alto livello anche grazie al Wi-Fi 6E e al Bluetooth 5.

Per un’esperienza moderna, il Prestige 15 di MSI ha Windows Hello, che consente di accedere al laptop tramite riconoscimento facciale o impronta digitale, permettendo di accedere al laptop fino a 3 volte più velocemente e in modo più sicuro rispetto alla password. In definitiva, se siete alla ricerca di un laptop potente, elegante e affidabile, il Prestige 15 di MSI è la scelta perfetta per voi. Il prezzo finale resta comunque alto, ma almeno potete godere di uno sconto che lo fa scendere a 949 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.