Monitor LG Ultrawide 26": offerta a TEMPO esclusiva Amazon

Puoi rinnovare la tua postazione di lavoro spendendo poco per un prodotto di questa qualità: parliamo di un monitor LG da 26 pollici con risoluzione FHD Ultrawide che puoi avere in offerta lampo a soli 149,99 euro.

Monitor LG Ultrawide 26″ in offerta: le caratteristiche

Immergiti nella bellezza dell’UltraWide con un rapporto di 21:9, offrendoti una risoluzione Full HD di 2560×1080. Il pannello IPS garantisce una visione ottimale da qualsiasi angolazione, con una gamma di colori di 16.7 milioni e una copertura sRGB al 99%. HDR 10 (High Dynamic Range) eleva la tua esperienza visiva a un nuovo livello, donando vita ai dettagli e ai colori.

Il tempo di risposta di 5ms (GtG), insieme a AMD FreeSync e una frequenza di aggiornamento di 75Hz, assicurano una fluidità senza interruzioni per i tuoi giochi e video preferiti. Il monitor offre funzionalità avanzate come il Black Stabilizer, Dynamic Action Sync (DAS), e Crosshair per ottimizzare l’esperienza di gioco.

Oltre alle prestazioni di gioco straordinarie, il monitor LG 26WQ500 è progettato per la produttività. La funzione Screen Split consente multitasking senza sforzo, mentre Reader Mode riduce la luce blu per un comfort ottimale durante la lettura prolungata.

Con connessioni versatili, tra cui due porte HDMI 1.4, uscita audio jack e attacco VESA 100×100, il monitor offre flessibilità e praticità. Puoi regolare l’inclinazione per adattarsi alle tue esigenze di visualizzazione.

Cogli l’opportunità di migliorare il tuo spazio di lavoro o il tuo angolo di intrattenimento con questo straordinario monitor LG a un prezzo eccezionale. Affrettati, l’offerta è a tempo limitato.

