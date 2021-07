Monitor LG ultrawide: anche lo SCONTO è ULTRA

Se provi un monitor ultrawide, non torni indietro. Ti sarà poi impossibile fare a meno del formato 21:9 che permette di affiancare più schermate e gestirle in contemporanea, tenendole tutte sotto controllo con uno sguardo senza dover passare di continuo dall'una all'altra. La buona notizia è che per metterne uno sulla scrivania la spesa è davvero contenuta, se approfitti delle offerte praticate oggi su Amazon per i modelli di LG: quello da 29 pollici è in sconto del 37%, quello più grande da 34 pollici è in sconto del 27%.

LG 29WN600 e LG 34WN650: monitor ultrawide in offerta su Amazon

In entrambi i casi si tratta di pannelli IPS con risoluzione 2560×1080 pixel, ottimale per il multitasking. Ognuno scelga la diagonale che più gli aggrada oppure che meglio si adatta alla sua postazione di studio, lavoro o intrattenimento. Garantito il pieno supporto alla modalità HDR e alla tecnologia FreeSync. Se hai bisogno di altre informazioni, sulle porte di connessione ecc., non devi far altro che consultare la scheda del prodotto.

Approfittando degli sconti di oggi su Amazon, LG 29WN600 può essere tuo a soli 219,99 euro invece di 349,00 euro, mentre LG 34WN650 a 329,99 euro anziché 449,00 euro. Le spedizioni sono immediate e gratuite. Te lo garantiamo: non tornerai più indietro.