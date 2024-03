Monitor MSI da 100 Hz (23,8 pollici): IMPERDIBILE a 99€

Stop obbligato su questa offerta di Amazon per chi cerca un nuovo monitor da mettere sulla scrivania. Grazie allo sconto che lo propone al prezzo finale di soli 99 euro, il modello MSI PRO MP245V con diagonale da 23,8 pollici è imperdibile. È perfetto per il lavoro, per lo studio, per l’intrattenimento multimediale e persino per il gaming.

MSI PRO MP245V, il monitor al minimo storico

Tra i punti di forza vale sicuramente la pena citare il pannello con frequenza di aggiornamento da 100 Hz per una fluidità senza compromessi in ogni situazione, grazie anche al tempo di risposta ridotto a 1 ms. La risoluzione è Full HD ovvero 1920×1080 pixel, la luminosità può arrivare a 300 nit e il rapporto di contrasto si attesta a 4000:1. A questo si aggiungono tecnologie come Less Blue Light e anti-sfarfallio per il comfort degli occhi. Infine, non mancano il supporto VESA per appenderlo a parete, senza dimenticare le porte HDMI 1.4b e D-Sub. L’immagine qui sotto mostra alcuni dettagli del design, curato nei minimi particolari: per vederne altre rimandiamo alla scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 99 euro, grazie allo sconto applicato oggi in automatico, il monitor MSI PRO MP245V da 23,8 pollici è un affare da cogliere al volo e da mettere sulla propria scrivania. Centinaia di recensioni positive lo promuovono con un voto medio molto alto, pari a 4,6/5 stelle.

Vendita e spedizione sono gestite direttamente da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio. Se decidi di effettuare subito l’ordine lo riceverai direttamente a casa già entro domani senza alcuna spesa extra per il trasporto.