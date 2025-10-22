Monitor MSI 24.5 pollici FHD IPS in offerta a 69,99€: occasione Amazon

MSI PRO MP252 è un monitor da 24.5 pollici con pannello IPS Full HD e frequenza di aggiornamento a 100Hz: l’essenziale perfetto per una postazione casalinga di lavoro o da usare in ufficio. Oggi su Amazon costa pochissimo grazie a uno sconto che ti permette di prenderloa soli 69,99 euro.

C’è veramente poco da dire, perché parliamo di un monitor che svolge alla perfezione il suo lavoro con un rapporto qualità-prezzo a dir poco eccezionale con questo sconto. Il pannello di tipo IPS ha una diagonale da 24.5 pollici con risoluzione Full HD, ampi angoli di visione e refresh rate fino a 100Hz. Con l’app MSI Display Kit puoi comunque personalizzare facilmente le impostazioni di colore, le modalità di utilizzo e cambiare vari profili di produttività.

Una qualità visiva accompagnata dal comfort data dalla tecnologia EyesErgo che integra riduzione della luce blu e anti-flicker, entrambe certificate TÜV Rheinland Eye Comfort, riducendo l’affaticamento degli occhi. Inoltre, il software Eye-Q Check aiuta a monitorare e prevenire l’affaticamento visivo.

Il monitor è inclinabile e compatibile con attacchi VESA da 100 mm, così da poter essere montato a parete o su braccio regolabile. Sono presenti anche degli altoparlanti integrati da 2W così da non doverne aggiungere a parte.

Infine, la connettività è completa con porte HDMI 1.4b e D-Sub (VGA), oltre a un’uscita per cuffie. A soli 69,99 euro è difficilissimo trovare di meglio.