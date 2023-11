Monitor MSI 27" 2K in SUPER SCONTO per il Black Friday (-23%)

Con le offerte Black Friday 2023 di Amazon puoi approfittare di un fantastico sconto lampo su questo monitor MSI da 27 pollici con risoluzione 2K e frequenza di aggiornamento a 170Hz che puoi avere a soli 199,99 euro. Una grande occasione che sta già andando a ruba.

Monitor MSI in offerta Black Friday

Immergiti in un mondo di colori intensi e ultra-realistici. Con una gamma di profondità di 1,07 miliardi di colori (120% sRGB, 93% DCI-P3), luminosità VESA di 300 nits e un contrasto di 1000:1 (1.000.000:1 dinamico), ogni dettaglio sarà reso in modo impeccabile.

Goditi un’esperienza di gioco senza precedenti grazie al pannello Rapid IPS da 27″ e risoluzione WQHD 2K (2560×1440). La frequenza di aggiornamento di 170Hz (G-SYNC Compatible) assicura movimenti fluidi, mentre il tempo di risposta di 1ms (MPRT) elimina strappi e immagini a scatti.

Lasciati sorprendere dalla funzione Night Vision intelligente e dagli aggiornamenti firmware dedicati per prestazioni ottimali durante le tue sessioni di gioco. Ottieni un vantaggio competitivo con una gamma di funzioni progettate per massimizzare la tua esperienza di gioco.

Il monitor MSI G272QPF non è solo potenza, ma anche stile. Con una cornice sottile e un supporto regolabile in 4 direzioni, si adatta perfettamente al tuo setup. L’app Gaming Intelligence di MSI offre un rapido accesso alle scorciatoie da tastiera per visualizzare impostazioni e profili.

Connetti il monitor alle tue sorgenti preferite utilizzando le opzioni HDMI 2.0b e DisplayPort 1.2a. Per un’esperienza sonora completa, l’uscita cuffie è a tua disposizione. La navigazione è resa ancora più intuitiva grazie al pulsante di navigazione a 5 direzioni. E se vuoi mantenere il tuo setup sicuro, c’è anche una serratura Kensington inclusa.

Se desideri trasformare la tua esperienza di gioco con colori vibranti e dettagli nitidi, approfitta ora dell’offerta del Black Friday su Amazon: il monitor MSI G272QPF è tuo a soli 199,99 euro invece di 259. Rendi il tuo Black Friday un’esperienza visiva straordinaria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.