Monitor MSI 27" 4K con 100€ di sconto su Amazon

Il monitor MSI Modern MD271UL è disponibile con uno sconto di ben 100 euro, al prezzo incredibile di soli 299,99 euro invece di 399,99.

Monitor MSI Modern in offerta

Il pannello IPS da 27 pollici con risoluzione 4K UHD (3840×2160) ti garantisce dettagli cristallini e una qualità visiva impareggiabile, perfetta per attività come l’editing di foto e video ad altissimo dettaglio. Inoltre, l’ampio angolo di visione di 178° ti permette di godere di colori vividi e contrasti nitidi da qualsiasi posizione.

Con una gamma di colori del 139% sRGB e del 99% DCI-P3, insieme a una profondità di colore di 8 bit + FRC (1,07 miliardi di colori), questo monitor ti offre inoltre una resa cromatica eccezionale. La luminosità di 300 nits e il rapporto di contrasto di 1000:1 completano l’esperienza visiva, regalandoti immagini brillanti e dettagliati in ogni contesto.

Il monitor è poi dotato di tecnologie avanzate per il comfort visivo, come il filtro Less Blue Light e l’Anti-Flicker, certificati da TÜV Rheinland. Inoltre, il software Eye-Q Check riduce l’affaticamento visivo durante l’uso prolungato, permettendoti di lavorare o giocare in tutta comodità.

Il design del Modern MD271UL è minimalista ed elegante, con cornici sottili e un profilo sottile. Lo stand inclinabile in lega di alluminio non richiede attrezzi per la regolazione, mentre la gestione dei cavi ti aiuta a mantenere il tuo spazio ordinato e organizzato. Le porte posteriori di facile accesso ti permettono di collegare facilmente i tuoi dispositivi.

Parlando di connettività, il Modern MD271UL offre opzioni complete. Con porte USB Type-C (DP alt. e 65W Power Delivery), DisplayPort 1.2a, 2 x HDMI 2.0b e 2 x HDMI 2.0b, avrai tutte le opzioni necessarie per collegare i tuoi dispositivi. Inoltre, il supporto per Adaptive Sync garantisce un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni.

Il monitor MSI Modern MD271UL offre colori vividi, dettagli nitidi e comfort visivo avanzato.

