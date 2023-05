Monitor MSI 27", 75Hz, WQHD: sconto esclusivo Amazon su pochi pezzi

Se stai cercando un monitor professionale per il tuo lavoro o il tuo divertimento, approfitta dell’offerta su Amazon e acquista il monitor MSI PRO MP273QP a soli 229,99 euro invece di 269,99. Risparmia il 15% su questo prodotto di alta qualità e goditi una visione nitida e confortevole.

Il monitor MSI PRO MP273QP è un pannello da 27 pollici con risoluzione WQHD (2560 x 1440 pixel) che ti offre più spazio di lavoro e una migliore leggibilità dei dati. Ha un pannello IPS con un ampio angolo di visione di 178 gradi, che ti permette di avere una qualità dell’immagine costante da qualsiasi angolazione. Il monitor ha anche una frequenza di aggiornamento di 75 Hz, che offre una migliore esperienza visiva e riduce l’affaticamento degli occhi.

Monitor MSI in offerta Amazon: 27″ e tanta qualità

Il monitor MSI PRO MP273QP è dotato di tecnologie MSI Eye Care, che proteggono la tua vista e mantengono i tuoi occhi sani. Queste tecnologie includono Anti-Flicker, Less Blue Light e Display Anti-Glare, che riducono lo sfarfallio, la luce blu e i riflessi dello schermo. Inoltre, lo schermo ha un design ergonomico con uno stand regolabile in altezza, inclinazione, rotazione e orientamento, che ti permette di trovare la posizione più comoda per lavorare o imparare. Il monitor ha anche uno slot per accessori dove puoi mettere la tua penna o il tuo smartphone MSI e non perdere nessun messaggio importante.

Interessante è il software esclusivo MSI Display Kit, che ti fornisce lo strumento più conveniente per personalizzare il tuo schermo. Puoi scegliere tra diverse modalità colore, impostare lo split window per dividere lo schermo in più finestre e regolare le impostazioni del display secondo le tue preferenze. Il monitor ha anche due altoparlanti integrati, che ti permettono di ascoltare i file audio, partecipare alle conferenze online o modificare i video senza dover usare altoparlanti esterni o cuffie.

Non perdere questa occasione e acquista ora il monitor MSI PRO MP273QP su Amazon a 229,99 euro invece di 269,99. Avrai un monitor professionale per la tua produttività ed efficienza, con una qualità dell’immagine eccezionale e che si prende cura dei tuoi occhi.

