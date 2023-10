Monitor MSI 27" perfetto per ufficio in OFFERTA su Amazon al minimo storico

Se stai cercando il monitor perfetto per il tuo ufficio o la tua postazione di lavoro, non cercare oltre. Il Monitor MSI Pro MP271CA è ora disponibile su Amazon a un prezzo incredibilmente vantaggioso di soli 134,99 euro. Questa è un’offerta da non perdere, soprattutto se desideri un monitor di alta qualità con funzionalità eccezionali.

Monitor curvo MSI in offerta: le caratteristiche

Il Monitor MSI Pro MP271CA è dotato di un ampio pannello VA curvo da 27 pollici che offre una visione confortevole con un rapporto di curvatura di 1500R. La risoluzione Full HD (1920×1080) garantisce immagini nitide e dettagliate. La refresh rate di 75 Hz e un tempo di risposta di 1 ms MPRT assicurano un’esperienza visiva fluida con immagini più veloci. Che tu stia lavorando su fogli di calcolo, documenti o semplicemente guardando video, questo monitor ti offrirà un’esperienza coinvolgente.

Il Monitor MSI Pro MP271CA offre una gamma di colori sRGB del 97,7% (8 bit, 16,7 milioni di colori), una luminosità di 250 nits e un rapporto di contrasto straordinario di 4000:1. Questo significa colori vividi, neri profondi e immagini nitide. Con il supporto di MSI Display Kit, puoi personalizzare le impostazioni di visualizzazione, produttività e colore per ottenere la configurazione perfetta per le tue esigenze.

La tua salute visiva è importante, ed è per questo che il Monitor MSI Pro MP271CA è certificato TÜV Rheinland Eye Comfort. Questo monitor è dotato di filtri per la luce blu e tecnologia anti-flicker, riducendo l’affaticamento degli occhi durante lunghe sessioni di lavoro. La superficie antiriflesso e le impostazioni standard in eco-mode migliorano ulteriormente il comfort e l’efficienza energetica.

Il design di questo monitor è pensato per la tua comodità. Il monitor è dotato di staffe VESA da 100 mm per il montaggio a parete o su un braccio, come ad esempio il MSI VESA Arm MT81. Lo stand elegante è inclinabile per adattarsi alle tue preferenze, e l’installazione non richiede alcun attrezzo. Inoltre, gli speaker da 2W integrati sono ideali per le chiamate in conferenza, eliminando la necessità di altoparlanti esterni.

Il Monitor MSI Pro MP271CA offre due opzioni di connettività: HDMI 1.4b e DisplayPort 1.2a. Entrambe supportano una risoluzione di 1920×1080 a 75 Hz. Inoltre, questo monitor è compatibile con AMD FreeSync, che evita l’effetto “screen tearing” durante il gioco, assicurandoti un’esperienza fluida e priva di interruzioni.

Non perdere l’opportunità di portare a casa il Monitor MSI Pro MP271CA a un prezzo incredibile. Questo affare è davvero unico e ti offre un monitor di alta qualità con tutte le funzionalità di cui hai bisogno per il tuo ufficio.