Monitor MSI 27 pollici da 165Hz: super offerta per i gamer

Oggi Amazon per questo anticipo di Black Friday, propone uno dei migliori monitor sul mercato per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo. Stiamo parlando dell’MSI Optix MAG272C. Si tratta di un monitor dedicato al gaming, ma che grazie ad una riproduzione cromatica di altissimo livello si adatta a qualsiasi esigenza.

MSI Optix MAG272C in offerta con 45 euro di sconto su Amazon

Partendo proprio dal pannello, il monitor sfoggia un VA da 27 pollici con risoluzione di 1920x1080p (Full HD). Laddove la risoluzione può sembrare bassa, in realtà è giustificata dall’elevato refresh rate di 165Hz, piuttosto raro su un monitor in questa fascia di prezzo. A supportare il refresh rate ci pensa il FreeSync di AMD che elimina quasi del tutto i problemi di tearing e stuttering relativi alla sincronizzazione verticale. Il tempo di risposta GtG invece è di solo 1 millisecondo.

Per quanto riguarda la riproduzione cromatica, accennata in apertura, il monitor è in grado di coprire il 120% dello spazio di colore sRGB e il 90% di quello DCI-P3. Si tratta di un pannello quindi che si adatta perfettamente alla post-produzione di fotografie e video editing. Dal punto di vista della connettività non manca davvero nulla: 2 HDMI, 1 DisplayPort, 2 porte USB Type-A, 1 porta USB Type-B e perfino una porta USB Type-C.

Al prezzo di 249,99 euro su Amazon, con uno sconto di ben 45 euro sul prezzo di listino, è sicuramente una scelta perfetta per chi vuole un buon monitor, versatile, senza svuotare il portafoglio.