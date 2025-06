Solo 85€ per il monitor MSI da 27 pollici (SCONTO 50%)

Progettato per un’esperienza visiva immersiva e confortevole, MSI PRO MP275 E2 è il monitor Full HD da 27 pollici giusto da mettere sulla scrivania se ne stai cercando uno economico, ma al tempo stesso di qualità: lo trovi in offerta a soli 85 euro su Amazon. Un prezzo davvero stracciato, considerando caratteristiche come il pannello IPS circondato da cornici ultrasottili su quattro lati, la frequenza di aggiornamento da 120 Hz e la copertura dello spazio colore sRGB che arriva al 93%, con contrasto 1500:1 e luminosità fino a 300 nit. È merito dello sconto del 50% sul listino ufficiale.

Il monitor MSI PRO MP275 E2 a metà prezzo

Ha in dotazione la tecnologia EyesErgo con certificazione TÜV Rheinland con funzioni come l’anti-sfarfallio e la riduzione della luce blu e il software Eye-Q Check per monitorare l’affaticamento visivo. Il supporto è inclinabile e dispone di gestione cavi integrata, slot per accessori e compatibilità VESA 100 mm per un montaggio versatile a parete o su un apposito supporto. Ci sono poi gli altoparlanti stereo che rendono superfluo il collegamento di speaker esterni, la connettività completa con porte HDMI 2.0, DisplayPort 1.2a e VGA, l’ingresso audio e il jack per le cuffie. Visita la pagina dedicata per altre informazioni.

Puoi contare sull’affidabilità di Amazon per quanto riguarda la vendita e la spedizione: è tutto affidato alla rete logistica dell’e-commerce. Se lo ordini adesso, il monitor arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Ti segnaliamo anche che il voto medio ottenuto da oltre 2.300 recensioni è 4,6/5.

Ricapitolando, grazie allo sconto del 50% applicato in automatico puoi acquistare MSI PRO MP275 E2 al prezzo stracciato di soli 85 euro, mai così basso.