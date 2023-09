Monitor MSI Modern 4K: SCONTO impedibile del 25% su Amazon

Se stai cercando un monitor 4K UHD di alta qualità per il tuo lavoro di editing fotografico o video, o semplicemente desideri migliorare la tua esperienza di visualizzazione multimediale, il monitor MSI Modern è la scelta perfetta per te. Ecco perché dovresti cogliere questa incredibile offerta del 25% di sconto su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 299,99 euro.

Monitor MSI Modern 4K: le scorte a disposizione sono limitate

Il MSI Modern presenta un pannello IPS da 27 pollici con una risoluzione cristallina 4K UHD (3840×2160). Questo significa che potrai goderti immagini incredibilmente dettagliate e vivide, ideali per l’editing di foto e video di alta qualità. L’ampio angolo di visione di 178° assicura che i colori rimangano accurati da qualsiasi angolazione.

Se sei un professionista che richiede una precisione cromatica impeccabile, questo monitor ti stupirà. Il monitor MSI Modern offre una gamma di colori del 139% sRGB e del 99% DCI-P3, con una profondità di colore di 8 bit + FRC (1,07 miliardi di colori). Inoltre, con una luminosità di 300 nits e un rapporto di contrasto di 1000:1, le immagini saranno sempre nitide e ben bilanciate. MSI Display Kit ti consente di personalizzare facilmente le impostazioni di visualizzazione per adattarle alle tue esigenze.

Il benessere degli occhi è fondamentale durante lunghe sessioni di utilizzo del computer. Il monitor MSI Modern offre comfort visivo grazie a MSI EyesErgo, con tecnologie di riduzione della luce blu e dell’effetto sfarfallio certificate da TÜV Rheinland. Inoltre, il trattamento antiriflesso della superficie riduce i riflessi fastidiosi.

Il design minimalista del monitor MSI Modern non solo è elegante, ma offre anche funzionalità pratiche. Le cornici sottili e il profilo sottile creano un look moderno ed elegante, mentre il supporto inclinabile in lega di alluminio non richiede attrezzi per essere regolato. Inoltre, la gestione dei cavi integrata e le porte posteriori di facile accesso mantengono il tuo spazio di lavoro ordinato.

Con il monitor MSI Modern, non avrai problemi a collegare tutti i tuoi dispositivi. Dispone di porte USB Type-C con supporto per DisplayPort alternate mode e Power Delivery da 65W, DisplayPort 1.2a e ben due porte HDMI 2.0b. Il supporto per Adaptive Sync migliora la fluidità delle tue sessioni di gioco, se lo desideri. Inoltre, include il blocco Kensington per la sicurezza e una presa per le cuffie per la massima comodità.

In conclusione, il monitor MSI Modern è un'opportunità da non perdere. Con un pannello 4K UHD, colori professionali, comfort degli occhi, stile e funzionalità, e una connettività completa, è la scelta ideale per chi cerca una soluzione di visualizzazione di alta qualità.

