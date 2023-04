Monitor MSI Optix da 24,5" a soli 309€: prezzo BOMBA

Se siete alla ricerca di un monitor da gaming con ottime caratteristiche, ma che allo stesso tempo non costi tantissimo allora il MSI Optix G251PF potrebbe essere quello che fa per voi. Al momento potete trovarlo in offerta su Amazon a un prezzo super competitivo: infatti il monitor MSI Optix G251PF viene proposto a 309,99 euro, con uno sconto di 40 euro sul suo normale prezzo di listino. Il prezzo finale è uno dei più bassi di sempre per questo monitor da 24,5 pollici.

Monitor MSI Optix: caratteristiche tecniche di altissimo livello

Questo monitor da gaming con risoluzione FHD (1920 x 1080) e tecnologia Rapid IPS è dotato di diverse tecnologie avanzate che possono migliorare notevolmente la vostra esperienza di gioco e di utilizzo in generale. Per esempio, il display HDR 400 vi permetterà di vivere maggiori dettagli grazie alla gamma maggiore di colori e alla visione più simile alla realtà. Inoltre, grazie alle tecnologie Less Blue Light e Anti-Flicker, il monitor vi permetterà di salvaguardare il vostro benessere visivo, offrendovi una maggiore esperienza di visione.

Scoprite anche un movimento più fluido con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, e sbloccate il pieno potenziale dell’hardware premium di GPU e memoria. Un tempo di risposta ultra-basso di 1ms riduce drasticamente la sfocatura del monitor, ed è essenziale per i giochi veloci. Godetevi un gioco veloce senza screen tearing, stuttering, flicker o artefatti grazie alla tecnologia G-SYNC che abbina dinamicamente la frequenza di aggiornamento del display al frame rate della GPU. Questo lo rende compatibile con una vasta gamma di schede grafiche NVIDIA e AMD.

Insomma, se siete alla ricerca di un monitor da gaming con ottime caratteristiche e un prezzo aggressivo, l’MSI Optix G251PF potrebbe essere la scelta perfetta per voi. Non perdete l’occasione di portarvelo a casa in pochi giorni senza spese di spedizione al prezzo di soli 309,99 euro grazie all’offerta di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.