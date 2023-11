Monitor MSI PRO: SUPER sconto per la settimana del Black Friday

Se sei alla ricerca di un monitor di alta qualità a un prezzo imbattibile, non puoi lasciarti sfuggire l’offerta del Black Friday su Amazon per il monitor MSI PRO da 24″. Con uno sconto del 24%, questo dispositivo è un acquisto vantaggioso al prezzo speciale di soli 89,99 euro.

Monitor MSI PRO: le scorte a disposizione sono quasi finite

Il cuore di questo monitor è il suo pannello FHD da 23,8 pollici. Dotato di tecnologia IPS e un ampio angolo di visione di 178°, l’MSI PRO offre un’esperienza visiva coinvolgente. La risoluzione Full-HD (1920×1080) garantisce dettagli nitidi e chiarezza impeccabile nelle immagini. Inoltre, la refresh rate di 100Hz con un tempo di risposta di 1ms MPRT assicura un’azione fluida e veloce, ideale per il gaming e l’uso quotidiano.

La salute degli occhi è una priorità, e MSI lo sa bene. Il monitor è certificato da TÜV Rheinland Eye Comfort e offre funzioni avanzate come il Less Blue Light PRO, filtri hardware, e la tecnologia antiflicker. Il trattamento antiriflesso della superficie riduce gli effetti nocivi della luce ambientale, mentre le impostazioni predefinite in modalità eco contribuiscono a ridurre l’affaticamento visivo.

La flessibilità è un altro punto forte di questo monitor. Con un supporto VESA da 75 mm, puoi montare l’MSI PRO a parete o su un braccio, come ad esempio il MSI VESA Arm MT81. Il supporto regolabile in 4 direzioni consente orientamenti verticali e orizzontali, adattandosi alle tue esigenze. Inoltre, gli altoparlanti incorporati da 3W offrono un’esperienza audio senza la necessità di dispositivi esterni.

La qualità dell’immagine è superba, con una gamma di colori sRGB del 119%, luminosità di 300 nits e un rapporto di contrasto di 1000:1. L’app MSI Display Kit sblocca ulteriori impostazioni per ottimizzare il display e aumentare la produttività.

L'app MSI Display Kit sblocca ulteriori impostazioni per ottimizzare il display e aumentare la produttività.

