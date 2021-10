Monitor per il gaming FAVOLA: è firmato Samsung ed è in offerta

Se le tue esperienze di gaming peccano ancora di qualcosa, forse nella tua posizione non vanti un monitor all'altezza. Se finalmente hai deciso di effettuare un upgrade ti informo che è il tuo giorno fortunato considerando che in promozione su Amazon c'è un modello Samsung veramente pazzesco. Lo fai diventare tuo a soli 279,90€ il che è veramente ottimo. Lo sconto effettivo è di circa 80 euro sul prezzo di listino. Se fossi in te lo prenderei seriamente in considerazione.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia, in più se vuoi lo puoi pagare persino mediante 5 rate senza costi aggiuntivi.

Samsung: il suo Monitor per il gaming ti sta aspettando

Con un design all'avanguardia, il monitor di Samsung ti permette di vivere le tue partite a 360°. Pieno di caratteristiche utilissime per il gaming, questo prodotto è un toccasana per gli occhi e per l'esperienza in generale.

Monta un pannello da 27 pollici con risoluzione 2K che ti fa letteralmente sognare. Con l'integrazione dell'HDR10 vedi dettagli a te fin'ora sconosciuti e che potrebbero rivelarsi essenziali per primeggiare nei tuoi vari giochi. Ovviamente non mancano tecnologie come il FreeSync, il Flicker Free e un refresh rate di 144Hz.

Sul pannello posteriore trovi un entrata HDMI, una display port e un ingresso audio per rendere tutti i collegamenti semplicissimi.

Insomma, che fai non ne approfitti? Acquista subito il tuo Monitor gaming firmato Samsung su Amazon a soli 279,00€. Lo ordini e lo ricevi a casa in quattro e quattr'otto con le spedizioni Prime garantite.