Monitor Philips da 27 pollici al MINIMO STORICO: tuo a soli 89€

Amazon ha appena messo online una nuova promozione che porta questo monitor da 27 pollici di Philips (modello 271V8LAB) al suo prezzo minimo storico. Grazie al forte sconto di oggi, lo puoi acquistare a soli 89,99 euro, una spesa davvero irrisoria considerando le sue caratteristiche e l’affidabilità del marchio. Attenzione: trattandosi di un’offerta a tempo, potrebbe andare offline da un momento all’altro.

Minimo storico per il monitor Philips da 27 pollici

Il pannello ha risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) e frequenza di aggiornamento da 100 Hz per una fluidità delle immagini senza compromessi, è circondato da bordi sottili su tre dei quattro lati e ha in dotazione tecnologie avanzate come quelle per l’anti-sfarfallio e per la riduzione della luce blu emessa. La luminosità arriva a 250 cd/m², il contrasto è 3.000:1. Sul pannello posteriore sono presenti gli ingressi HDMI e VGA. Il tempo di risposta si attesta a 1 ms. C’è anche l’altoparlante integrato che rende superfluo il collegamento di casse esterne, liberando così spazio sulla scrivania. Dai uno sguardo alla descrizione completa per tutti gli altri dettagli.

Al prezzo minimo storico di 89,99 euro è imperdibile. Non lasciarti sfuggire lo sconto del 30% sul listino, applicato in automatico. Considera che si tratta di un’offerta a tempo e che potrebbe terminare da un momento all’altro. Per l’eventuale reso con rimborso avrai tempo fino a metà gennaio.

Sei ancora indeciso? Dai uno sguardo ad alcune delle oltre 16.500 recensioni pubblicate da chi lo ha già messo sulla sua scrivania. Il voto medio assegnato è 4,6/5. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon con la consegna gratuita assicurata entro un paio di giorni se lo ordini adesso.