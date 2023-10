Monitor Philips 27": SUPER sconto del 28% su Amazon

Se stai cercando un monitor che porti la tua esperienza visiva a nuovi livelli di eccellenza, non cercare oltre: il monitor Philips 271V8LA è la scelta perfetta. Con uno schermo da 27 pollici e una risoluzione massima di 1920 x 1080 pixel, questo dispositivo ti offre immagini nitide e dettagliate, ideali per il gaming, il lavoro o il semplice intrattenimento multimediale. Attualmente in super sconto del 28% su Amazon, questo è il momento perfetto per acquistarlo al prezzo speciale di soli 109,00 euro.

Monitor Philips 27″: le scorte a disposizione sono limitate

Il marchio Philips Monitors è sinonimo di qualità e affidabilità, e questo modello non fa eccezione. Ma non è tutto: il monitor Philips 271V8LA è dotato di caratteristiche speciali che lo rendono un acquisto irresistibile. Grazie alla tecnologia Flicker-Free, potrai dire addio alla stanchezza degli occhi anche dopo lunghe sessioni di utilizzo. Il filtro luce blu integrato protegge i tuoi occhi dalla luce dannosa, offrendoti un comfort visivo ineguagliabile.

Con una frequenza di aggiornamento di 75 Hz, questo monitor assicura un’esperienza di gioco fluida e reattiva, senza sfarfallii o ritardi. La tecnologia di connettività HDMI ti consente di collegare facilmente il monitor ai tuoi dispositivi preferiti, garantendo una connessione stabile e una qualità dell’immagine straordinaria.

Le proporzioni del monitor, con un rapporto di 16:9, offrono un’ampia area visiva, perfetta per il multitasking e l’immersione totale nei tuoi contenuti preferiti. Con dimensioni del prodotto di 12P x 73L x 45H cm, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, risparmiando spazio sulla tua scrivania.

Questo monitor è pensato per soddisfare le esigenze di tutti: dagli appassionati di gaming ai professionisti che richiedono la massima precisione visiva. Le sue applicazioni sono molteplici, che tu stia lavorando su progetti multimediali, guardando film o immergendoti nei mondi virtuali dei tuoi giochi preferiti.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica di migliorare la tua esperienza visiva. Acquista subito il monitor Philips 271V8LA al prezzo speciale di soli 109,00 euro, le scorte a disposizione sono quasi finite.

