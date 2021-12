Monitor Philips: 32 pollici di pura felicità (-50€)

Un bel monitor sulla scrivania ci sta tutto soprattutto se utilizzi il computer per smart working o per svagarti nel quotidiano. Con questa offerta di Amazon puoi cogliere la palla al balzo potandoti a casa un bel modello Philips a soli 209,90€. Grazie allo sconto che sfiora i cinquanta euro l'occasione è veramente ottima e in più ti faccio sapere che se vuoi paghi con Finanziamento a Tasso Zero così ti levi anche un pensiero in più dalla testa.

Quando lo ricevi? In pochissimo tempo e senza alcun costo aggiuntivo grazie ai vantaggi Prime garantiti.

Monitor Philips: tutto quello che devi sapere

Con un pannello LED IPS da 32 pollici non avere una visione pazzesca è praticamente impossibile. Sai, devi sapere che questo monitor Philips è stato studiato appositamente per il gaming e quindi, al suo interno, custodisce varie tecnologie che te lo fanno apprezzare in più e più campi. Grazie alle sue dimensioni perfette ma un design ultra slim, non occupa praticamente posto sulla scrivania e ti fa godere di tutto e di più.

Quali sono i suoi punti forte?

risoluzione Full HD 1920×1080 pixel ;

; Refresh rate da 75Hz ;

; Audio integrato;

Possibilità di utilizzarlo sia con la sua base d'appoggio che con aggancio al muro (VESA).

Sul pannello posteriore trovi poi entrate HDMI, Display Port e VGA.

Acquista subito il tuo monitor Philips da 32 pollici su Amazon a soli 209,90€. Lo ordini e lo ricevi nel tempo di uno o due giorni con le spedizioni Prime. Se ancora non sei abbonato, puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita.