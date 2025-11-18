 Monitor Philips 34" per visione infinita in WQHD: offerta Amazon wow
Monitor Philips 34" per visione infinita in WQHD: offerta Amazon wow

Il Philips Monitor 34" è uno spettacolo che ti avvolge con il suo design curvo e ti fa sognare con la sua qualità elevata.
Monitor Philips 34
Visione infinita sulla tua scrivania con il Monitor Philips da 34″. Un vero gioiello che rende la postazione di lavoro di elevata qualità non solo grazie alla risoluzione che vanta ma anche con tutto ciò che ti offre dal punto di vista tecnico. Se stavi cercando un prodotto simile, approfitta dello sconto del 39% su Amazonper comprarlo a soli 291,02 euro invece che a 479,90 euro su Amazon.

Il Monitor Philips da 34″ è un prodotto dedicato a chi non ama restrizioni. Infatti ti avvolge grazie al suo design curvo che permette di entrare nel vivo dell’azione. Utilizzarlo anche in multitasking è la chiave per il successo attraverso le opzioni Multiview a tua completa disposizione. Ma prima di vedere cosa lo caratterizza dal punto di vista tecnico, ti faccio notare la sua base di appoggio funzionale. Puoi aggiustare l’inclinazione sia sul piano verticale che orizzontale così come l’altezza dello schermo stesso per adattarlo ad ogni tua esigenza. In alternativa opta per il fissaggio al muro con il VESA predisposto.

Philips Monitors Monitor, HDMI – DP – USB-C 3.2, Nassuna webcam , 34 Pollici WQHD 100Hz

291,02479,90€-39%
Il pannello ha un’ampiezza di 34 pollici ed è LED VA di alta qualità con curvatura da 1500mm. Con risoluzione WQHD non ci sono dubbi sulla sua qualità. Immagini e dettagli saltano subito all’occhio grazie a questo fattore ma anche a tecnologie accessorie che amplificano la potenza dello schermo. Con refresh rate fissato a 100Hz e un tempo di risposta di 4ms, il prodotto è ideale per tantissime esigenze tra cui lavori grafici e di coding. Tra le altre peculiarità del monitor ci sono:

  • docking station USB-C integrata per connessioni rapide delle periferiche;
  • uscita per le cuffie;
  • 2 altoparlanti integrati da 5W;
  • porte Display Port 1.2, HDMI 2.0, HDCP 1.4 e HDCP 2.2.

Rendi la tua scrivania uno spettacolo scegliendo questo Monitor Philips da 34″ subito. Compralo a soli 291,02 euro con lo sconto del 39% in corso ora su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 nov 2025

18 nov 2025
