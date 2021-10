Monitor Philips 4K professionale in super sconto per poche ore

Se stai cercando un monitor che abbia come punto di forza la qualità dell’immagine, ti riportiamo un’offerta che fa al caso tuo. Si tratta del Philips 288E2A 4K, un monitor rivolto ai professionisti che desiderano dettagli e colori senza compromessi, ad un prezzo decisamente contenuto. Si tratta di un’offerta lampo disponibile solo per poche ore, o fino ad esaurimento scorte. Di conseguenza non possiamo garantirne la disponibilità in seguito alla pubblicazione.

Monitor Philips 288E2A 4K: caratteristiche tecniche

Il pannello offre una diagonale da 28 pollici con risoluzione UHD 4K (3840×2160) e tecnologia IPS. Quest’ultima garantisce una riproduzione cromatica estremamente fedele ed un angolo di visione di ben 178 gradi. Proprio per quanto riguarda la riproduzione dei colori, il pannello riesce a coprire il 119,7% dello spazio sRGB, riproducendo ben 1,07 miliardi di colori. Una soluzione perfetta sia per il lavoro in CAD, piuttosto che con applicazioni di grafica 3D, oltre che naturalmente per documenti e fogli di calcolo. È evidente, quindi, che si tratta di un display votato alla produttività e all’utilizzo professionale. Tuttavia, non mancano alcune funzionalità dedicate ai videogiochi, come il supporto ad AMD FreeSync che elimina i problemi di tearing e stuttering. Un prodotto tutto sommato versatile, che si adatta a qualsiasi utilizzo, ottimo soprattutto per le console di nuova generazione come PS5 ed Xbox Series SX.

Trattandosi di un prodotto professionale, non mancano le tecnologie pensate per ridurre l’affaticamento durante le lunghe sessioni di lavoro. Presente, infatti, la funzione Flicker Free che elimina lo sfarfallio dell’illuminazione per una visione più confortevole. Allo stesso modo non manca la LowBlue Mode che riduce drasticamente la luce blu emessa dal pannello, causa dell’affaticamento degli occhi. Molto comodo il joystick posteriore che permette una gestione del menu OSD molto più rapida e semplice. Chiudono la dotazione gli altoparlanti stereo integrati, che non brillano, ma offrono una buona esperienza per chi non volesse ulteriori periferiche audio ad ingombrare la scrivania. Nel complesso, quindi, un ottimo prodotto per chi necessita di un pannello adatto al lavoro, caratterizzato da una versatilità che lo rende un alleato prezioso anche a casa.

Grazie ad uno sconto del 18%, il Philips 288E2A è acquistabile su Amazon a soli 279,90 euro, per un risparmio di oltre 60 euro sul prezzo di listino.