Monitor Philips Evnia: un AFFARE da non perdere (-25%)

Se sei un appassionato di giochi e cerchi un monitor che amplifichi la tua esperienza di gioco, non cercare oltre. Il monitor da gaming Philips Evnia è ora disponibile con uno sconto imperdibile del 25% su Amazon, in occasione del Black Friday. Questa offerta limitata ti permette di accaparrarti un prodotto di alta qualità a un prezzo incredibile di soli 149,00 euro.

Monitor Philips Evnia: le scorte a disposizione stanno andando letteralmente a ruba

Con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un display Full HD 16:9, il monitor da 25 pollici offre un’esperienza di gioco in tempo reale con immagini nitide e dettagliate. L’aggiornamento ultra veloce a 240 Hz è ideale per giochi frenetici come FPS e giochi di corse, offrendo immagini di movimento nitide e superiori. Le sequenze d’azione sono prive di tremolio e immagini fantasma, garantendo un coinvolgimento totale nel gioco.

La modalità Low Input Lag riduce il ritardo tra dispositivi e monitor, cruciale per chi gioca a ritmi serrati e competitivi. Con un tempo di risposta di soli 0,5 ms, il display Momentum di Philips elimina sbavature e sfocature, offrendo immagini nitide e precise per un’esperienza di gioco fluida.

La tecnologia SmartContrast analizza i contenuti visualizzati regolando automaticamente i colori e controllando l’intensità della retroilluminazione, garantendo dettagli in tonalità di nero incredibili. La modalità SmartImage ottimizzata per i giocatori offre accesso rapido a opzioni multiple, tra cui modalità specifiche come “FPS” e “Racing”.

Il monitor Philips Evnia è anche progettato per il massimo comfort visivo, con una base inclinabile, girevole e ad altezza regolabile. Le modalità LowBlue e Flicker-free riducono l’affaticamento degli occhi, consentendoti di giocare per lunghe sessioni senza stress.

Inoltre, il display LED VA di Philips offre immagini eccezionali con ampi angoli visivi, ideale per una vasta gamma di applicazioni. Approfitta ora dell’offerta per il Black Friday su Amazon e aggiorna la tua esperienza di gioco con il monitor da gaming Philips Evnia. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica e acquistalo subito al prezzo ridicolo di soli 149,00 euro, prima che sia troppo tardi.

