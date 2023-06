Monitor piatto 23.8" Full HD da 75Hz a meno di 100 euro su Amazon

Se vuoi migliorare la qualità delle tue attività al computer, sia che si tratti di lavoro, studio o intrattenimento, e al contempo non rinunciare sul design dai un’occhiata a questa offerta.

Su Amazon puoi trovare il monitor piatto GWF da 23.8 pollici a soli 93,40 euro: si tratta di un risparmio del 15% rispetto al prezzo precedente di 109,89 euro.

Monitor piatto da 23,8 pollici: elegante e funzionale

Il monitor piatto GWF da 23.8 pollici è un prodotto di alta qualità che ti offre una risoluzione FHD di 1920×1080 pixel, un pannello LCD VA frameless su 3 lati, un tempo di risposta di 5 ms e una frequenza di aggiornamento a 75Hz. Inoltre, è dotato di tecnologia AMD FreeSync, flicker-free e Low Blue Light per ridurre la luce blu emessa dal monitor e proteggere i tuoi occhi. Il monitor ha anche diverse porte di connessione, tra cui HDMI, VGA e Audio Out.

L’apparecchio è ideale per qualsiasi uso tu voglia farne: puoi usarlo per lavorare o studiare con una maggiore produttività e comfortper guardare film o serie TV con una qualità d’immagine eccezionale e anche per giocare ai tuoi videogiochi preferiti con una fluidità e una reattività incredibili per il prezzo che hai pagato.

Il monitor piatto GWF da 23.8 pollici è disponibile a questo prezzo di 93,40 euro solo fino a esaurimento scorte. Approfitta subito di questa incredibile sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.