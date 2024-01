Monitor Portatile 15" a soli 84€ con il coupon 45€ di Amazon

Approfitta subito di un’offerta pazzesca su Amazon! Acquista il Monitor Portatile 15″ CoolHood a soli 84,99 euro, invece di 129,99 euro. Si tratta di una super occasione che ottieni grazie al Coupon 45€ attivabile direttamente alla pagina dell’articolo prima di metterlo in carrello. Tra l’altro, se sei cliente Prime hai due vantaggi inclusi. Primo, la consegna gratuita direttamente a casa tua. Secondo, la possibilità di pagare in comode rate con Cofidis al momento del check out.

Monitor Portatile 15″: perfetto per lavoro e intrattenimento in mobilità

Il Monitor Portatile CoolHood offre un ampio display da 15 pollici con pannello LCD IPS e una risoluzione Full HD da 1920 x 1080 pixel. La frequenza di aggiornamento a 60Hz rende tutto molto fluido e piacevole da vedere. Estremamente utile in mobilità, questo schermo essendo Plug&Play non necessita di driver per l’installazione. Lo colleghi tramite porta USB-C a qualsiasi dispositivo e trasmetti i contenuti su un monitor di tutto rispetto. Multifunzionale, ha anche la porta Mini HDMI.

Acquistalo immediatamente a soli 84,99 euro, invece di 129,99 euro, applicando il Coupon 45€ di Amazon. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.