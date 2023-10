Monitor portatile 17.3 Full HD in FANTASTICO SCONTO su Amazon (-120€)

Quella del monitor portatile è una soluzione pratica e conveniente per espandere, dove vuoi, il tuo spazio di lavoro o magari per ovviare ad un assenza improvvisa. In ogni caso, applicando il coupon che trovi in pagina, puoi ricevere subito 120 euro di sconto su questo monitor da 17.3 pollici che pagherai quindi soltanto 149 euro invece di 269.

Monitor portatile in offerta Amazon

Il monitor portatile Bimawen è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, il che lo rende estremamente versatile. Puoi collegarlo a laptop con porte HDMI o Type-C 3.0/3.1, nonché a telefoni dotati di Type-C 3.0/3.1. Questa flessibilità ti consente di utilizzare il monitor sia per scopi professionali che per il tempo libero.

La facilità d’uso è una caratteristica chiave di questo monitor portatile. È dotato di 2 porte Type-C USB3.1, 1 porta HDMI mini e 1 jack per cuffie da 3,5 mm. Queste opzioni di connessione ti permettono di collegare facilmente i tuoi dispositivi e iniziare a utilizzare il monitor senza alcuna complicazione. Non è mai stato così semplice espandere il tuo spazio di lavoro o di intrattenimento.

Il monitor portatile Bimawen è progettato con la tua comodità in mente. Viene fornito con un supporto pieghevole che ti consente di posizionarlo in modo ottimale sul tuo tavolo. Inoltre, è dotato di una custodia in pelle magnetica che protegge il monitor quando non lo stai utilizzando e si trasforma anche in un pratico supporto per il monitor quando ne hai bisogno. È la soluzione perfetta per chi è sempre in movimento.

Con uno schermo da 17.3 pollici e una risoluzione Full HD, il monitor portatile Bimawen offre un’esperienza visiva straordinaria. La luminosità di 350cd/m2 e il retroilluminazione a LED garantiscono un’immagine chiara e brillante, che sia per il lavoro o per il piacere.

Attualmente, puoi acquistare il monitor portatile Bimawen su Amazon a soli 149 euro, risparmiando ben 120 euro sul prezzo originale. Questa è un’opportunità da non perdere per chiunque sia alla ricerca di un monitor portatile di alta qualità. Non aspettare troppo a lungo, perché l’offerta potrebbe scadere presto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.