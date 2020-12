Monitor portatile ASUS ZenScreen da 15.6" a soli 199,99€

Siete alla ricerca di uno ottimo monitor portatile? Allora siete nel posto giusto! Ultimamente, infatti, sono sempre più i lavoratori o i giocatori che apprezzano la possibilità di osservare dei progetti su un monitor e di modificarli su un altro o ancora di giocare su un monitor e guardare i dati della diretta live sull’altro. Questi sono solo due esempi delle tante possibilità che due schermi donano agli utenti, per questo motivo oggi ve ne consigliamo uno in offerta su Amazon dalle potenzialità davvero alte.

Monitor portatile ASUS ZenScreen MB16ACE da 15.6″: caratteristiche principali

Stiamo parlando del monitor portatile ASUS ZenScreen MB16ACE da 15.6″ dotato di un’innovativa soluzione a segnale ibrido per una completa compatibilità con connessioni USB Type-C (USB-C) e connettori USB Type-A. Il design USB-C reversibile consente una connessione veloce e senza problemi a praticamente qualsiasi dispositivo. Grazie al software DisplayWidget, ZenScreen MB16ACE regola automaticamente l’orientamento dell’immagine sullo schermo, passando rapidamente da modalità Paesaggio a Ritratto e viceversa. La modalità Paesaggio è ideale per presentazioni e fogli Excel, mentre la modalità Ritratto è perfetta per la lettura di documenti, libri o siti web. Questa funzione è perfettamente compatibile con il sistema operativo Windows 10.

Il pannello Full HD di ZenScreen MB16ACE regala immagini nitide e colori naturali in praticamente ogni angolazione grazie alla tecnologia IPS che consente di avere una visione perfetta con un angolo di visione fino a 178 gradi. Con la tecnologia ASUS Light Blue Ultra-Low, infine, i vostri occhi sono protetti dalla luce blu con ben quattro intensità di filtro.

Tutto questo è contenuto all’interno di una struttura di appena 8 millimetri di spessore e un peso di soli 710 grammi. Non fatevi scappare questa offerta per portarvi a casa o in ufficio lo splendido ASUS ZenScreen MB16ACE da 15.6″ a soli 199,99 euro invece di 239,00 euro.