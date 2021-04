Monitor portatile FHD IPS HDR con doppio sconto

In questa giornata di offerte, vogliamo proporvi un prodotto decisamente interessante per la mobilità. Si tratta del monitor portatile Wimaxit, un display decisamente versatile ed estremamente utile da portare sempre con sé.

Monitor portatile Wimaxit FHD IPS: caratteristiche tecniche

Partiamo dal pannello, cuore di un monitor, e nel caso specifico molto interessante. Parliamo di un display da 15,6 pollici (dimensioni tradizionali di un laptop) con risoluzione Full HD che sfrutta la tecnologia IPS. La risoluzione unita al formatto compatto offre una buona qualità dei dettagli, mentre la tecnologia IPS garantisce una fedele riproduzione cromatica. Presente perfino la tecnologia HDR che fornisce colori più vivi ed immagini più contrastate. Con uno spessore di pochi millimetri ed un peso di soli 950 grammi, rappresenta un accessorio decisamente utile per chi utilizza il computer (ma non solo) in mobilità.

Il monitor, infatti, è compatibile non solo con i PC, ma anche con le console da gioco, smartphone e tablet. È presente ovviamente una porta HDMI che permette di collegare computer, Xbox, Play Station e Nintendo Switch. Tuttavia è presente una comoda porta USB Type-C 3.1 con funzione DisplayPort per il collegamento con i dispositivi mobili. Sono presenti anche due speaker che forniscono una buona esperienza audio, anche se non manca un jack da 3,5mm per il collegamento di cuffie/altoparlanti. Molto interessante anche la presenza di un’ulteriore porta Type-C OTG per il collegamento di HUB o periferiche esterne. In conclusione, un prodotto estremamente versatile adatto a tutti gli usi, da quello professionale allo svago. Da non trascurare poi nella dotazione, la cover protettiva che funge anche da stand per il tavolo.

Grazie ad un coupon attivabile dalla pagina prodotto, che si somma al prezzo già scontato, il monitor è acquistabile su Amazon a soli 137,99 euro con uno sconto di ben 42 euro sul prezzo di listino.