Scelto da Amazon: monitor portatile MSI a 89 euro (offerta)

Se stai cercando un monitor portatile, ti segnaliamo l’offerta a tempo sul modello MSI PRO MP161 E2U con diagonale da 15,6 pollici. Scelto e selezionato da Amazon tra i dispositivi della sua categoria, integra un pannello con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) e funzionalità avanzate che lo rendono versatile, adatto a ogni utilizzo, sulla scrivania oppure in movimento. Lo puoi acquistare al prezzo di soli 89 euro, fino al termine della promozione.

L’offerta sul monitor portatile di MSI

Assicura un angolo di visione pari a 170 gradi, con immagini nitide e fluide grazie al refresh rate di 60 Hz e al tempo di risposta ridotto a 4 ms. A racchiudere il tutto è un design ultrasottile da 10,8 millimetri. È perfetto come secondo schermo per laptop o per l’uso in mobilità, dotato di certificazione TÜV Rheinland con filtro luce blu, tecnologia anti-sfarfallio e superficie antiriflesso per un comfort visivo ottimale. Ancora, come visibile qui sotto integra un cavalletto pieghevole regolabile fino a 180 gradi e persino altoparlanti da 1,5 W che rendono superfluo il collegamento di speaker esterni. Per quanto riguarda la connettività puoi contare su mini-HDMI e doppia porta USB-C, per una compatibilità senza compromessi. Trovi altri dettagli nella scheda completa.

Da listino ufficiale costerebbe 139,99 euro, ma grazie allo sconto del 36% proposto oggi lo puoi acquistare al suo prezzo minimo storico di 89,99 euro. Niente male: il risparmio di 50 euro lo rende un’occasione da cogliere al volo.

Il monitor portatile MSI PRO MP161 E2U è subito disponibile, venduto e spedito direttamente da Amazon: ordinalo adesso per riceverlo con la consegna gratuita già entro domani, direttamente a casa tua.