 Scelto da Amazon: monitor portatile MSI a 89 euro (offerta)
Il monitor portatile MSI PRO MP161 E2U da 15,6 pollici con risoluzione Full HD è in forte sconto su Amazon: risparmia il 36% sul listino.
Se stai cercando un monitor portatile, ti segnaliamo l’offerta a tempo sul modello MSI PRO MP161 E2U con diagonale da 15,6 pollici. Scelto e selezionato da Amazon tra i dispositivi della sua categoria, integra un pannello con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) e funzionalità avanzate che lo rendono versatile, adatto a ogni utilizzo, sulla scrivania oppure in movimento. Lo puoi acquistare al prezzo di soli 89 euro, fino al termine della promozione.

Assicura un angolo di visione pari a 170 gradi, con immagini nitide e fluide grazie al refresh rate di 60 Hz e al tempo di risposta ridotto a 4 ms. A racchiudere il tutto è un design ultrasottile da 10,8 millimetri. È perfetto come secondo schermo per laptop o per l’uso in mobilità, dotato di certificazione TÜV Rheinland con filtro luce blu, tecnologia anti-sfarfallio e superficie antiriflesso per un comfort visivo ottimale. Ancora, come visibile qui sotto integra un cavalletto pieghevole regolabile fino a 180 gradi e persino altoparlanti da 1,5 W che rendono superfluo il collegamento di speaker esterni. Per quanto riguarda la connettività puoi contare su mini-HDMI e doppia porta USB-C, per una compatibilità senza compromessi. Trovi altri dettagli nella scheda completa.

Da listino ufficiale costerebbe 139,99 euro, ma grazie allo sconto del 36% proposto oggi lo puoi acquistare al suo prezzo minimo storico di 89,99 euro. Niente male: il risparmio di 50 euro lo rende un’occasione da cogliere al volo.

MSI PRO MP161 E2U Monitor portatile FHD 15,6″ – Pannello IPS (1920 x 1080), 60Hz, Schermo aEye-Friendly (PC, Laptop, Mobile) – Mini-HDMI™ 2.0b (FHD@60Hz), 2 x USB Type-C

Il monitor portatile MSI PRO MP161 E2U è subito disponibile, venduto e spedito direttamente da Amazon: ordinalo adesso per riceverlo con la consegna gratuita già entro domani, direttamente a casa tua.

Pubblicato il 19 set 2025

Davide Tommasi
19 set 2025
