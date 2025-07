Monitor portatile MSI in offerta a 109,99 euro: perfetto per lavorare ovunque

MSI Pro MP161 E2U è un monitor portatile da 15.6 pollici con risoluzione Full HD, pannello IPS, mini-HDMI e 2 porte USB-C. Perfetto per lavorare in mobilità o per avere uno schermo extra pronto all’uso e facile da montare, oggi è in offerta su Amazon a soli 109,99 euro invece di 139,99. Con il prezzo hai inclusa anche la spedizione Prime.

Un monitor che è dunque sottile, leggero e pronto all’uso in qualsiasi momento. Dotato di display IPS Full HD da 15,6 pollici, con visione garantita a 170°, è dotato di tecnologie per la cura della vista con meno luce blu, tecnologia anti-sfarfallio e trattamento antiriflesso per usarlo per ore senza affaticarti anche in ambienti luminosi.

L’utilizzo è davvero pratico, dato che si ripiega facilmente con il suo supporto integrato orientabile fino a 180° e puoi usarlo sia in orizzontale che in verticale. Non manca davvero niente: neanche gli altoparlanti integrati, mentre hai a disposizione una porta mini-HDMI e due USB-C con cui collegarlo facilmente a PC, Mac, smartphone, tablet o console. Lo colleghi e comincia subito a funzionare.

L’apoteosi della versatilità in un monitor professionale, compatto e soprattutto molto conveniente: acquistalo ora in offerta a 109,99 euro invece di 139,99.