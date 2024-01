Monitor portatile MSI PRO: l'alleato perfetto (-30%)

La nuova frontiera della produttività mobile è arrivata con il monitor portatile MSI PRO MP161, e la buona notizia è che puoi acquistarlo su Amazon con uno sconto incredibile del 30%. Questo dispositivo non è solo un semplice monitor, ma un compagno affidabile che si adatta al tuo stile di vita in continuo movimento. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 139,89 euro, anziché 199,99 euro.

Monitor portatile MSI PRO: imbattibile a questo prezzo

Innanzitutto, il pannello IPS da 15,6 pollici con risoluzione Full-HD è una festa per gli occhi. Con un angolo di visione di 170° e una refresh rate di 60Hz (con un tempo di risposta di 4ms GtG), il PRO MP161 offre un’esperienza visiva senza precedenti, con colori vividi e dettagli cristallini. È il momento di dire addio agli schermi piccoli e poco chiari.

La portabilità è uno dei punti di forza di questo monitor. Con uno spessore di appena 1,08 cm e un peso di 0,75 kg, il PRO MP161 è leggero come una piuma e sottile come un foglio di carta. Può essere utilizzato come secondo monitor per laptop, offrendo un aumento significativo della produttività in viaggio. Mai più sacrifici sulla qualità dello schermo quando sei in movimento per lavoro.

La salute degli occhi è al centro delle preoccupazioni di MSI, e il PRO MP161 lo dimostra con la certificazione TÜV Rheinland per il ridotto blue light e l’anti-flicker. Il trattamento antiriflesso della superficie e la modalità Eco attraverso il software MSI Display Kit sono la risposta alle lunghe sessioni di lavoro, garantendo comfort visivo in ogni situazione.

La flessibilità del PRO MP161 è un altro punto a suo favore. Con la possibilità di orientare il monitor sia in orizzontale che in verticale e il suo stand ergonomico e pieghevole da 0° a 180°, offre un’esperienza di visione su misura per te. Gli altoparlanti integrati da 1,5 W rendono il monitor adatto anche per le chiamate in conferenza, eliminando la necessità di dispositivi audio aggiuntivi.

In conclusione, se stai cercando un compagno di produttività in movimento, il monitor portatile MSI PRO MP161 è la scelta ideale. Con prestazioni eccezionali, portabilità senza pari e caratteristiche ergonomiche, è il compagno perfetto per chiunque desideri una produttività senza compromessi. Sfrutta subito lo sconto del 30% su Amazon e fallo tuo al prezzo vantaggioso di soli 139,89 euro.

