Monitor Samsung 24" Curvo VA con Carta del Docente

Se siete alla ricerca di un buon monitor, ma soprattutto economico, Amazon oggi propone in offerta una soluzione perfetta. Stiamo parlando del Samsung C24F396, che offre interessanti caratteristiche per la fascia di prezzo in cui si pone. Importante la possibilità di poter acquistare il monitor con la Carta del Docente che coprirà l’intero importo.

Monitor Samsung C24F396: caratteristiche tecniche

Partiamo subito dal pannello. La diagonale è di 24 pollici per una risoluzione di 1920×1080 (Full HD) con un tempo di risposta GtG di 4ms. La frequenza di aggiornamento si ferma a 60Hz, tuttavia a concedere un vantaggio rispetto ai concorrenti nella stessa fascia di prezzo, è la tecnologia VA utilizzata. Il pannello infatti riesce a fornire un’ottima riproduzione cromatica ed un angolo di visione decisamente più ampio rispetto ai tradizionali TN. Molto interessante anche la curvatura estrema di ben 1800R, che offre grande immersività anche durante la fruizione dei contenuti multimediali, come la visione di film o video.

Per quanto riguarda la connettività il monitor è piuttosto essenziale. Ritroviamo infatti un ingresso HDMI, uno VGA ed un jack da 3,5mm per la connessione delle cuffie. Non mancano tuttavia delle tecnologie fondamentali per la salvaguardia della vista durante l’utilizzo prolungato quali Flicker Free e Eye Saver. La prima evita il fastidioso sfarfallio dell’illuminazione durante la visualizzazione. La seconda invece, ancor più importante, riduce drasticamente la luce blu emessa dallo schermo. Essendo questa la causa dell’affaticamento visivo, vengono ridotti lo sforzo e l’impatto sugli occhi derivanti dall’utilizzo degli schermi a cristalli liquidi. Non manca infine neanche il Freesync di AMD, che permette di godere in maniera fluida ed esente da tearing e stuttering anche delle sessioni di gaming. Non è sicuramente l’impiego su cui punta il monitor, ma si adatta perfettamente all’utilizzo dei videogiochi, un monitor insomma decisamente versatile ad un prezzo piuttosto basso.

Grazie all’offerta di Amazon infatti, il monitor è acquistabile per soli 119,99 euro con uno sconto del 15% sul prezzo di listino.

