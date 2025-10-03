 Monitor Samsung 24” IPS 100Hz oggi a soli 79,90€: occasione SHOCK su Amazon
Occasione clamorosa su Amazon sul monitor Samsung Essential S3 da 24 pollici che puoi pagare meno di 80 euro.
Occasione clamorosa su Amazon sul monitor Samsung Essential S3 da 24 pollici che puoi pagare meno di 80 euro.

Hai necessità di un nuovo monitor senza spendere troppo? Allora non perdere altro tempo e approfitta subito dell’offerta Amazon disponibile sul Samsung S30GD, con pannello da 24 pollici, risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento a 100Hz: puoi acquistarlo a soli 79,90 euro invece di 119. Una grande opportunità che include anche la spedizione Prime.

Pannello IPS monitor Samsung

Il monitor offre caratteristiche essenziali di base, ma ottime per la fascia di prezzo. Il pannello da 24 pollici è di tipo IPS, quindi dai colori brillanti e con un’ottima visione da ogni angolazione, con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento a 100Hz.

Samsung Monitor S30GD (S24D302), Flat, 24'', 1920x1080 (Full HD), IPS, 100Hz, 5ms (GtG), D-Sub, HDMI, Eye Saver Mode, Flicker Free

Samsung Monitor S30GD (S24D302), Flat, 24'', 1920x1080 (Full HD), IPS, 100Hz, 5ms (GtG), D-Sub, HDMI, Eye Saver Mode, Flicker Free

79,90 119,00€ -33%
Dispone di alcune funzionalità molto interessanti come la Game Mode pensata per giocare nelle migliori condizioni possibili e soprattutto le tecnologie Eye Saver Mode e Flicker Free, che riducono rispettivamente la luce blu e lo sfarfallio dello schermo, così da lavorare a lungo senza affaticare troppo gli occhi.

Capitolo connettività dove troviamo 1 porta HDMI e 1 D‑Sub, così da collegare facilmente il PC o anche un secondo dispositivo, come un laptop e una console. Il design è moderno ed essenziale con dimensioni con base di 54,07 x 42,85 x 17,51 cm.

Per una confezione che include anche cavo di alimentazione e cavo HDMI, a questo prezzo è un clamoroso affare: prendilo adesso a soli 79,90 euro.

Pubblicato il 3 ott 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
3 ott 2025
