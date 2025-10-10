 Monitor Samsung 24" IPS Full HD 100Hz in offerta lampo: perfetto per studio e lavoro
Monitor Samsung 24
Questo monitor Samsung da 24 pollici con pannello di tipo IPS, risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento a 100Hz è perfetto da inserire in qualsiasi postazione ed offre un uso universale che ben si adatta ad attività come il lavoro, lo studio o il semplice intrattenimento. Con lo sconto odierno su Amazon puoi prenderlo a soli 139,90 euro, anche a rate.

Misure Samsung Essential Monitor S4

Il monitor offre tutte le caratteristiche che ti aspetteresti da un prodotto di questa fascia di prezzo. Un pannello di tipo IPS da 24 pollici, quindi con ampio angolo di visualizzazione, risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento a 100Hz: dati che messi insieme certificano una buona visualizzazione per le attività quotidiane.

Samsung Monitor Serie S43UF (S24F430UAU), Flat, 24'', 1920x1080 (Full HD), IPS, 100Hz, 5ms (GtG), DP, HDMI, USB-C, Eye Saver Mode

Samsung Monitor Serie S43UF (S24F430UAU), Flat, 24'', 1920x1080 (Full HD), IPS, 100Hz, 5ms (GtG), DP, HDMI, USB-C, Eye Saver Mode

139,90 235,51€ -41%
Del resto, è dotato di tecnologie come Eye Saver Mode e Flicker Fee con cui salvaguardare la vista anche dopo lunghe ore di lavoro e non affaticare gli occhi nel caso si dovesse utilizzarlo anche la sera. Per del gaming leggero è disponibile anche una apposita Game Mode che migliora la risposta ai comandi.

Ricca la dotazione di porte tra DisplayPort, HDMI, USB-C, LAN e ben 4 USB-A downstream. Con una confezione che include anche cavo HDMI e cavo USB-C, con stand regolabile, al prezzo di 139,90 euro è un ottimo affare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 ott 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
10 ott 2025
